Cami desea regresar a los escenarios de México

La cantante chilena Camila Gallardo, mejor conocida como Cami, desea regresar a México, luego de que recordó que su último concierto en la Ciudad de México, fue increíble y le dejó un grato sabor de boca.

La artista tenía planeado una presentación en un foro de la capital mexicana en junio próximo pero por las restricciones de vuelos y eventos privados en todo el mundo, no se dará, sin embargo dijo que tiene muchas ganas de volver a este país.

Cami no quita el dedo del renglón y aunque sabe que el futuro es incierto, desea regresar a cantar una vez que pase la crisis global por la pandemia de COVID-19, "teníamos una fecha para el Plaza Condesa, pero la realidad es demasiado inestable, y por lo momento no hay fechas concretas para volver a tocar".

La chilena señaló en entrevista que México es un país al que quiere mucho, "espero que estén escuchando el disco y se estén cuidando (allá), me gusta mucho el público mexicano, es muy entregado, te enamora".

Recientemente, la andina estrenó el sencillo Funeral, una colaboración con el rapero argentino WOS, a quien "admiro mucho, me encanta lo que hace y estoy muy contenta de compartir música juntos", señaló.

Funeral es parte de su nuevo disco Monstruo en el que ofrece una mezcla de folclor con sonidos como la cumbia, el tango, el pop y ritmos latinos.

Cami no tiene la intención de encasillarse en un género, porque a decir de la cantante eso la limita y "no me siento parte de un género, me gusta experimentar, eso me hace sentido como artista".

Monstruo es la segunda producción discográfica de Cami, fue producido por Sebastian Krys, quien también se encargó de su álbum debut titulado Rosa.

