Callo de Hacha llama a no repetir "spots" durante segundo debate

El comunicador "Callo de Hacha" se decepcionó con el primer debate presidencial y por ello espera que en este segundo encuentro entre los candidatos a la presidencia –este domingo a las 21:30 hrs.- haya cambios sustanciales que ayuden a la ciudadanía a definir su voto.

"Quisiera ver a los candidatos preparados como si fuera lo más importante, porque es lo más importante que tienen que hacer, que haya un diálogo y que no sea sólo repetir spots, ya sabemos sus nombres, ya los conocemos y ahora queremos interacción entre ellos, no queremos que sea unilateral, queremos que haya discusión porque si no hay el debate simplemente es una plática simulada", aseguró.

El creador del programa de radio "Diario de Confianza" opinó sobre cuáles son las cosas urgentes que tiene que atender el ganador de las elecciones del próximo primero de julio, donde competirán Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez "El Bronco".

"Obviamente el fiscal anticorrupción es algo que tuvo que pasar en esta administración y que tiene que suceder durante la próxima. Creo que la defensa de los derechos de las minorías también, estamos viendo un retroceso en eso, estamos viendo cómo los candidatos voltean la vista y nadie está hablando sobre los derechos de las minorías".

"También tiene que encontrar nuevas vías para disminuir la violencia, avanzar insisto, con la legalización de la mariguana porque ya hemos probado muchas formas tratado de disminuir la violencia y creo que vale la pena explorar esta alternativa".

En cuanto a lo que desea que ocurra entre los medios de comunicación y el gobierno, externó.

"Hemos estado viendo un clima de polarización, creo que la relación entre los medios de comunicación y los medios no tiene que ser una vocería, no se trata de hacer propaganda, tiene que haber una relación cordial pero muy crítica, lo hemos dicho mucho en los programas, en el momento en que se deja de criticar el medio se convierte en propaganda, sí se puede hacer una crítica y conservar el respeto mutuo", indicó el comunicador.

JB