Calibre 50 y José Manuel Figueroa, las cartas fuertes de Andaluz Music

La cuna de la banda y del regional mexicano sin duda es Mazatlán, es un semillero de grandes talentos que ahora triunfan a nivel internacional, por ello es que la ciudad fue elegida para que el sello discográfico Andaluz Music, respaldado por Fonovisa/Universal Music presentara oficialmente su elenco de estrellas que incluye a Calibre 50, Banda Carnaval, José Manuel Figueroa, Los de La Noria, Cuarto de Milla y Ricardo Murillo.

José Manuel Figueroa. EL INFORMADOR/E. Esparza

En una rueda de prensa donde también hubo un showcase para conocer la propuesta sonora de todos y cada uno, la parrilla de talentos se dijo agradecida porque Andaluz Music esté trabajando con ellos para promover su música y llegar a más públicos.

Armando de Calibre 50, destacó que la agrupación que tiene 12 años ya en el gusto del público donde se integró Tony Elizondo como nuevo elemento después de la salida de Edén Muñoz, está pasando por una buena racha, por ejemplo, se viene un disco de corridos donde se incluye el sencillo “El Callado”, apenas lanzado el 5 de agosto, además participaron en un evento de jaripeo en Pico Rivera el pasado 17 de julio donde se unieron precisamente José Manuel Figueroa, Cuarto de Milla y Banda Carnaval, y durante la charla con los medios se adelantó que hay sorpresas para México con este concepto.

“Me siento muy feliz, contento y ansioso por ya lanzar mi proyecto y todo lo que estamos preparando”

“Lo de los caballos es un arte para nosotros”, dijo Armando con respecto a ser parte del jaripeo. “Tenemos un disco de corridos listo, en un mes va a estar saliendo, habrá gira también; iniciamos con ‘El Callado’ y ahora con este nuevo toque vocal estamos disfrutando de lo que hacemos, básicamente”. Sobre si ahora él se asume con el liderazgo de la agrupación, resaltó que esto es un trabajo en equipo. “Estamos trabajando en buen equipo, estamos emocionados, Calibre 50 tiene una trayectoria de 12 años, somos el grupo con más números uno en Billboard estamos capitaneados por una persona que conoce bien el negocio (Jesús Tirado), estamos con toda la fe, la gente nos ha tratado de maravilla y no nos rajamos”.

Ricardo Murillo, otra de las fichas de Andaluz Music, hizo casting para ser parte de Calibre 50, pero al no quedar, el sello disquero decidió promoverlo como solista. En ese sentido, Armando de Calibre 50 destacó su talento y su tesón para abrirse camino en el regional mexicano. Por su parte, el propio Murillo se dijo muy motivado por las cosas que le están sucediendo.

Calibre 50. EL INFORMADOR/E. Esparza

“Me siento muy feliz, contento y ansioso por ya lanzar mi proyecto y todo lo que estamos preparando. Ahora somos ya independientes, tengo buena relación con todos (el elenco de Andaluz), con buenas vivencias y con todo el ánimo”. Orgulloso del legado de su padre José Manuel Figueroa, dijo durante su participación musical que muchos han dicho que canta las canciones de su padre por necesidad económica, pero en realidad las canta por una necesidad emocional, “principalmente es porque cuando escucho que el público canta las canciones de mi padre, me queda claro que Joan Sebastian sigue vivo”.

Durante su encuentro con los medios, resaltó que en Mazatlán, precisamente grabó dos discos y el primero estará pronto por salir. Dijo además también estar muy cómodo siendo parte de la familia de Andaluz Music y de ser amigo y compañero del elenco que la conforma.

“Ha sido un equipo muy bonito compartir con ellos el escenario, andar corriendo en los vuelos y ver si acude el público o no”, resaltó con respecto al evento de jaripeo en Pico Rivera, “esto nos hace crecer más juntos y hacer más música”, pues confiesa que entre los ratos libre sacan la guitarra y salen ideas. “Es una etapa en mi carrera que estoy disfrutando al 100%. Uno de los vicios que me dejó mi padre es el caballo, también la guitarra”.Con respecto al altercado de Pablo Montero con una reportera, donde no controló su carácter, José Manuel fue abordado sobre cómo él ha trabajado sus emociones.

Los de la Noria. EL INFORMADOR/E. Esparza

“El carácter que llevo es el que me hizo demostrarle al viejo (Joan Sebastian) que esto es lo que me gusta, no me avergüenzo de mi carácter, he vivido algunos momentos difíciles, pero es parte de la vida, es lo que te hace crecer”. Sobre si le gustaría hacer una nueva serie de televisión sobre su padre en alguna plataforma, dijo Figueroa que de momento no, porque sigue afectado emocionalmente con la serie que protagonizó haciendo de su padre para Televisa.

Agradeció el acercarse a la actuación, pero comentó que todavía no ha podido ver ciertos capítulos, “me afecta, me pega”. Lo que sí le gustaría es proponerle a la disquera que los artistas que no han cantado las canciones de su padre, las reversiones a su propio estilo y género para que se conforme un material discográfico. Se siente orgulloso de seguir promoviendo el legado de su padre.

De vuelta a casa

Banda Carnaval. EL INFORMADOR/E. Esparza

Rafa Becerra, uno de los vocalistas de Banda Carnaval, dijo que cuando la gente de Andaluz Music le propuso regresar a la agrupación, no dudó pues lo que se estaba cocinando con el proyecto le resultaba muy interesante. “He realizado proyectos personales, pero cuando se me hizo la invitación, no dije que no, no se podía rechazar. En conjunto la empresa está creciendo mucho”.

Resaltó que este es un nuevo comienzo y una nueva historia que se va reescribiendo, “me encanta, sé que es lo que no quiero en mi vida, me siento una persona más madura y plena en todos los sentidos; nos estamos esforzando mucho”. Finalmente, con respecto a si habrá colaboraciones entre el elenco de esta disquera, dijo el propio Rafa que se pueden esperar muchas sorpresas, “somos poquitos, pero se pueden dar una idea de lo que estaremos armando en el estudio, ahora vienen las producciones (discográficas) de todos”.

