Daniel Ek, presidente y fundador de Spotify, defendió mantener el pódcast de Joe Rogan, el cuál ha creado polémica por cuestionar la eficacia de la vacunas contra el COVID, calificando de vital el contenido para su compañía, en un discurso interno.

Ek explicó a sus empleados que aunque encuentra "muy ofensivas" y está "fuertemente en desacuerdo" con "muchas cosas que Joe Rogan dice, "para alcanzar sus metas, la plataforma debe mantener contenidos con el cual muchos de sus empleados no quieran ser asociados ni sientan orgullo, de acuerdo con un discurso filtrado este jueves por la publicación The Verge.

La plataforma ha sido duramente criticada por leyendas de la música como Neil Young y Joni Mitchell quienes retiraron su catálogo de Spotify en protesta por difundir episodios del pódcast "Joe Rogan Experience", en el cual son cuestionadas las vacunas contra el COVID-19, entre otros temas.

En medio de la controversia, las acciones de la compañía sueca se desplomaron un 17% este jueves en Nueva York.

"Para ser honesto, si no hubiésemos tomado alguna de las decisiones que tomamos, tengo certeza de que nuestra empresa no estaría donde está hoy", dijo Ek, de acuerdo con el discurso filtrado por The Verge.