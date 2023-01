Desde mediados de 2022, "la cajera de Oxxo" se volvió tendencia por su gran parecido a Hailey Bieber e incluso algunos internautas se aventuraron a decir que también se parece a Dua Lipa.

Desde entonces, la joven llamada Alex Silva ya lleva acumulados más de 120 mil seguidores en la plataforma de Instagram y más de un millón en TikTok.

En una de sus publicaciones más recientes, ya que lleva solo un par de horas en la red social de Meta, Alex Silva ha recaudado hasta el momento más de 8 mil "Me gusta" y cientos de comentarios.

Allí se la puede ver posando para la cámara con sus labios pintados del clásico rojo, leggins de color azulado, un top blanco y una gorra gris.

"Estás bien bonita", "Preciosa", "Que hermosa ¿Cuándo vienes a Cancún?", "Excelente", "Pretty woman" y "Me acabo de enamorar", han sido algunos elogios que le han dejado a "la cajera de Oxxo" en la publicación de Instagram.

Pero, además, ha sabido cautivar a sus seguidores con otra de sus fotos.

En esta oportunidad, Silva escribió en su epígrafe: "Me veo rara, pero me gusto". Los comentarios no se hicieron esperar y recaudó cerca de 150.

Además, fueron más de 14 mil personas las que dejaron su "Me gusta" en la fotografía de la influencer, donde posa para la cámara en modo selfie con su uniforme de Oxxo y una gorra.

La belleza de la joven de 23 años quedó una vez más demostrada en una imagen que colgó luciendo un top y minifalda de color rosa, con botas emplumadas.

Sentada en el sofá y dejando al descubierto gran parte de sus piernas, la trabajadora de la reconocida cadena de tiendas se llevó cerca de 200 elogios y más de 15 mil "Me gusta".

CR