La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó "las declaraciones hechas en su momento por una reconocida conductora de espectáculos contra de la cantante Yuridia, al criticar su aspecto físico", en referencia a las acusaciones de "gordofobia" hacia Pati Chapoy en "Ventaneando".

Hace unos días, Yuridia aseguró que Pati Chapoy formaba parte de la etapa más oscura de su vida. La ganadora del segundo lugar en la cuarta generación de "La Academia", dijo que antes la gordofobia y hablar mal de los cuerpos ajenos estaba muy normalizado, ahora no, y le extrañaba que Chapoy comentara como si nada que ella estaba "gorda".

"La gordofobia y el body shaming (crítica de alguien por la forma, tamaño o apariencia de su cuerpo) y de hecho me sorprende mucho que en 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquis que hay, pero ese no es el tema, el problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y esto se sabe, hasta la fecha no sé por qué; no sé si yo no era lo que buscaban".

Después de que Yuridia acusara a Chapoy de criticar su aspecto físico, "Ventaneando" se pronunció ante las acusaciones.

Rosario Murieta, Linet Puente, Daniel Bisongno y Pedro Sola hicieron frente a las recientes declaraciones de Yuridia, en las que señala a "Ventaneado" como el programa que, desde que ella formaba parte de "La Academia", fraguó una campaña de desprestigio, afectándola a nivel emocional a tal grado que llegó a pensar que lo mejor era dejar de vivir.

Por ello, las y los presentadores dieron a conocer su punto de vista, cada una y uno de ellos a título personal, pues cabe destacar que no todos los integrantes del programa formaban parte de la producción en 2005, época a la que se remontó la cantante cuando habló del tema, pues fue cuando comenzó a darse a conocer públicamente, derivado de su participación en el reality show.

