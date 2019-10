Buscan resolver misterios inexplicables

Este jueves 31 de octubre en punto de la 21:00 horas se estrena “Evil”, una serie que presenta lo paranormal y los contrastes entre la fe y la ciencia. En cada episodio una forense (Kristen Bouchard, interpretada por Katja Herbers), un seminarista (David Aco, por Mike Randal Colter) y un contratista (Aasif Mandvi) unen esfuerzos para investigar casos que parecen rozar lo paranormal. El estreno para Latinoamérica será por Universal TV.

La serie abordará una serie de misterios inexplicables de la iglesia, incluidos supuestos milagros, posesiones demoníacas y fantasmas.

Vía telefónica, la actriz Katja Herbers compartió parte de la trama y su relación con el personaje al que da vida: “Ya que mi personaje es cientítico soy muy escéptica a todo lo que no puedo explicar. Es algo cercano a mis creencias”, comenta.

Por su parte, el actor Mike Randal Colter comentó: “En el contexto de la serie, mi personaje es un creyente. Pero tiene que explorar las ideas y cómo se explican con la ciencia o con comportamientos psicópatas. Tiene que asegurarse de esas cosas antes, son indiscutibles, hay evidencia. Después va al ángulo de la religión, las posesiones”.

Como preparativo para participar en esta serie, Katja Herbers se sumergió en la lectura: “Estudié algo de psicología, hay cosas del personaje que son como yo. Otras son diferentes. Siempre me concentro en el guion, es muy bueno en este caso, tiene mucho. Ahora filmamos el episodio 10, en cada episodio nuevo aprendo algo más sobre el personaje”.

Igualmente, Mike Colter tuvo que conocer un contexto diferente en la religión: “Mi personaje es un seminarista, para convertirse en sacerdote. No sabía mucho del contexto, pues crecí en otra iglesia. Lo interesante es la escritura, los guiones están muy bien diseñados con los personajes”.

Katja Herbers agregó que fue el guion lo que la convenció de participar en la serie: “Quise unirme a la serie porque Robert King y Michelle King son de los mejores escritores del país. Es una escritura muy complicada, los personajes que crean son muy complejos. Lo que me gustó es que no se parece a cualquier otro guion que hubiera leído. Está muy centrado en los personajes y en los casos de cada episodio. Cada entrega es una historia cerrada. Me gustó también que los creadores tienen humor, y contratan a gente que tiene humor también”.

Mike Colter abundó en su decisión de actuar en “Evil”: “Para mí unirme fue muy sencillo. En verdad me gusta trabajar con Robert King y Michelle King, como en ‘The Good Wife’. Esta fue otra oportunidad. En muchas maneras es diferente, es un riesgo, creo, pero muy gratificante. Tratar de hacer una serie así en estos días es un gran intento, es algo diferente y cruza las fronteras. Creo que lo hacemos, espero que la gente se sume a ver la serie”.

Sobre los temas paranormales, Katja Herbers comentó: “El tema asusta un poco, también si se ve desde el punto de vista de la religión”. Para Mike, al igual que el contexto religioso el rubro paranormal no estuvo en su formación: “Soy de una parte del país que no tiene muchas creencias sobre fantasmas, brujerías y posesiones, del sur. Fue algo nuevo para mí”.

Pero aunque los temas son terroríficos, la vibra detrás de cámaras es positiva, platicó Katja: “Por suerte nos caemos muy bien, lo cual es muy positivo. Nos reímos mucho detrás de cámaras, sobre todo durante las partes que más asustan”.