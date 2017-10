Bryan Adams revive la nostalgia en el Auditorio Telmex

El cantautor canadiense Bryan Adams ofreció un concierto lleno de energía en el Auditorio Telmex. Pasadas las 8:15 de la noche, Bryan y los cuatro músicos que lo acompañan subieron al escenario para interpretar “Do What ya Gotta do”. En la pantalla al fondo del escenario se proyectó la iconografía de su gira Get Up, con la que visita México.

Siguió “Can’t Stop this Thing we Started”, tema clásico de Adams: el repertorio del concierto oscilaría entre su nuevo material y los grandes éxitos con los que conquistó la fama. Durante los solos y coros de las primeras canciones, el cantante recorrió parte del escenario para acercarse más a su público. Sus acercamientos provocaron que quienes ocupaban las primeras filas sacaran sus teléfonos para fotografiar el momento: Bryan respondió con gusto.

Antes de cantar “It’s only Love”, Adams platicó: “Esta canción la grabamos con la gran Tina Turner. Y esta noche... no está aquí”. Entre las intervenciones de Bryan, el vocalista se tomó el tiempo de presentar a sus músicos, como Keith Scott, guitarrista. Bajo, batería y piano completan la instrumentación.

Luego de cantar “Run to You”, Bryan Adams tuvo su primera interacción con sus fans tapatíos más allá de la música, cuando dijo: “¡Guadalajara! Enciendan las luces. Es muy bueno estar de vuelta. Tenernos mucha música. Es la razón por la que estamos aquí, tenernos un nuevo disco. Vamos a escuchar nuevas canciones y viejas canciones”. La siguiente canción fue “Go Down Rockin’”. Otra interacción fue el exhorto al baile con “You Belong to me”.

El primer gran momento emotivo vendría con “Heaven”, balada que puso de pie a los asistentes. Con muchos teléfonos celulares en alto, el tema fue de los más coreados en el arranque del concierto. Pero faltaban más clásicos de Bryan Adams, como “Summer of ‘69”, canción con la que la nostalgia invadió al Auditorio Telmex.

Un momento íntimo llegó con “Here I am”, interpretada por Bryan Adams con guitarra acústica y solo acompañado por el piano. Después continuó el romanticismo con “(Everything I do) I do it for You”, otra de las canciones que le dieron fama internacional al canadiense.

Hacia el final del concierto el músico compartió la anécdota de una de sus canciones más famosas: “Una vez en México, en un restaurante, entre la salsa y los totopos, se acercó un mariachi para cantar mi canción”. Enseguida cantó “Have You Ever Really Loved a Woman?”.