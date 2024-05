La sexóloga argentina Nilda Chiaraviglio, quien también es terapeuta clínica familiar y de pareja, se presentará el martes 7 de mayo a las 20:00 horas en el Auditorio Telmex para impartir su charla “La pareja no existe”, la cual da nombre a uno de sus libros publicados que forma parte de una trilogía donde también destacan los títulos “La pareja se crea” y “La pareja se destruye”.

A propósito, la psicoterapeuta conversa con EL INFORMADOR sobre los pormenores de este evento, pues además, un día después, estará firmando libros en la Biblioteca Carlos Fuentes.

“Estoy muy emocionada de ver a la gente y de platicar con ella. La conferencia se llama ‘La pareja no existe’. Entonces, la siguiente pregunta es… ¿qué es lo que sí existe? Y a partir de ahí se abre toda una reflexión de cómo generamos y permitimos violencia, además de cómo destruimos todo lo que hay en el medio de los vínculos afectivos”.

Resalta la especialista que para generar relaciones positivas es importante la autonomía de cada persona: “Esto es fundamental para poder construir cualquier tipo de vínculo afectivo, porque si no, nos colgamos de la otra persona y empezamos con todo tipo de dependencia, las cuales no construyen, salvo cuando estamos chiquitos, pero cuando somos adultos, ya no (funcionan), pues nos seguimos relacionando como si fuéramos niños colgando de mamá y papá”.

Reitera que para formar a una pareja hay que saber ser adulto, “y esto significa dejar de ser hijo, el que está esperando a que mamá y papá cambien, o que hayan sido diferentes para ser felices” y esto, comparte, también se refleja en lo que se espera de los hijos, del jefe, del vecino o de los amigos, “cuando esperamos a que el mundo nos haga felices, somos muy infelices”.

Nilda, además comparte que la conversación que ella propone es apta para cualquier persona que tenga ganas de ponerse a reflexionar: “El ser humano tiene la libertad de elegir lo que piensa” y en eso se va a traducir la manera en la que lleve su vida, “porque tu vida es la consecuencia de tu conducta, pero tu conducta depende de cómo tú piensas la vida. Entonces, cuando tú reflexionas y te transformas, también cambia la vida de las persona que están a tu alrededor, pero esta es una decisión sobre el placer de vivir o vivir en mirar lo que falta y lo que no tienes en cualquier nivel, con la pareja, la familia o el sexo. Cuando uno disfruta lo que hace, siempre hay más, cuando ves lo que hace falta, eres infeliz”.

La terapeuta agrega que le gusta mucho que en sus charlas la interacción se haga por medio de preguntas que le hace la gente. “Para mí el gozo es poder interactuar y que todas las personas se vayan con una experiencia grata donde puedan volver a pensar su vida”.

Sobre si hay alguna petición que le haga a la audiencia antes de entrar al auditorio, expresa que será ir con la mente abierta: “Es ir sabiendo que no va a escuchar cosas consentidoras, sino que va a oír propuestas de reflexión y va a manejar la posibilidad de transformarse” y que si la inicia, “termina siendo un tren que no para, porque aprendemos a vivir bien y después ya no queremos vivir mal”.

Finalmente, en cuanto a la reflexión particular que Nilda tiene al compartir y convivir con otras parejas, sobre la manera de relacionarse hoy a diferencia de cómo era antes, acota: “Cada pareja me enseña una manera de vivir, una nueva reflexión que es necesaria de hacer para resolver esos problemas, porque si bien se puede decir que los problemas siguen siendo los mismos, también es cierto que cada problema tiene una solución diferente, ¿cuál? La que la pareja decida que es la adecuada para ese momento de su vida, pues los seres humanos somos procesos de transformación desde que nacemos hasta que nos morimos. Y a veces una pregunta del público es la de mucha gente”.

Agéndalo

Charla para mentes abiertas

Nilda Chiaraviglio presenta la conferencia “La pareja no existe”. Martes 7 de mayo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos de 300 a mil 400 pesos, de venta en Ticketmaster y taquillas del recinto.

CT