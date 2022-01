Britney Spears desmiente declaraciones de su hermana Jamie Lynn

Britney Spears generó revuelo en Twitter al estallar nuevamente contra su hermana Jamie Lynn, la cantante no se quedó callada y acusó a Jamie de seguir colgándose de su imagen para poder subir la venta de ejemplares de su nuevo libro "Things I Should Have Said"; además de desmentir las declaraciones que hizo durante su visita al programa "Good Morning America".

El 13 de enero la hermana menor de Britney acudió a una entrevista con la presentadora JuJu Chen, donde habló del conflicto que tiene con su hermana, asegurando que nada tuvo que ver con la tutela de la reina del pop, porque en el momento en que esto se dio ella tenía 17 años y estaba embarazada, por lo que su atención estaba en otro lado, pero señaló que siempre estuvo al lado de su hermana mayor y que incluso buscó la manera de que ella quedara libre, pero lo que molestó a Spears, es que Jamie asegurara que antes de quedar bajo la tutela de su padre, el comportamiento de la cantante era errático, paranoico y en espiral.

"Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas?", escribió la intérprete de Toxic en un largo mensaje.

TWITTER/@britneyspears

Britney comentó que vio la entrevista mientras pasaba por una fiebre de 40 grados y un terrible dolor de cabeza, por lo que decidió que todo lo que se estaba diciendo ahí no le importara, pero esto no parece ser así, porque también se pronunció sobre lo dicho por su hermana menor, respecto al problema que tuvieron en 2017 cuando Jamie Lynn en los Radio Disney Music Awards cantó un mix de los éxitos de su hermana y a ella no le gustó; la estrella de "Zoey 101" declaró que eso ya estaba arreglado y olvidado con Britney.

"Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana era un bebé. Nunca tuvo que trabajar por nada. ¡A ella siempre se lo dieron todo!", expresó la princesa del pop.

"Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn... La lección aprendida de todo esto es no confiar en la gente, ni en nadie, haz de tus gatos y perros tu familia y cuida de ti misma", finalizó su mensaje Britney Spears.

La cantante de "Baby one more time", remató asegurando que su familia arruinó sus sueños, que siempre la han hundido y herido, por lo que se siente muy molesta con ellos.

Jamie Lynn no se quedó callada y respondió en Twitter:

"Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no es sobre ella. No tengo la culpa de haber nacido una Spears también, y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser adolescente. Y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana menor de alguien", escribió.

Y agregó: "No hay lados, y no quiero drama. Pero digo mi verdad para sanar mi trauma, para poder cerrar este capítulo y seguir adelante, y deseo que mi hermana pueda hacer lo mismo. No importa lo que pase, siempre amaré a mi hermana mayor y estaré aquí para ella. Es hora de poner fin al caos malsano que ha controlado mi vida durante tanto tiempo".

