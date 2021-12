¿Britney Spears regresará a la música? Esto dice la cantante

Britney Spears vuelve a abrir su corazón en su cuenta de Instagram, su principal canal para mostrar su día a día, pensamientos y uno que otro baile para relajarse. En esta ocasión, escribió que el no regresar a la música es su forma de decirle "Jódete" a su familia después de todo el daño que le hicieron.

"Dejar de hacer música es mi forma de decir 'F-k You', en un sentido en el que sólo beneficia a mi familia al ignorar mi trabajo real. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar", escribió la cantante de "Baby One More Time". Además, agregó que poco sabía la gente de lo horrible que habían sido las cosas para ella personalmente y que después de todo lo que ha pasado hoy tiene miedo de las personas y del negocio. Ella señala en su post: "Ellos realmente me hirieron".

En su publicación, Spears relata un poco de cómo luchó consigo misma, ya que por dentro ella estaba sufriendo y guardaba para sí misma todo lo que le pasaba para no molestar a nadie. "Yo gritaba sola demasiado y guardaba todo ese dolor para mí misma. Ellos decían ve a la fuente de tu dolor para sanar, con la persona que te hirió. Nunca lo hice. Yo elegí el falso predicamento -todo está bien- porque no quería causar conflicto", comentó en su publicación.

Otra de sus denuncias fue que por 13 años pidió presentar nueva música y remixes de sus viejas canciones y la respuesta de quien poseía su música siempre era "NO". Era muy frustrante para ella porque sabía lo que sus fans querían ver y escuchar, mientras que la negativa era siempre para ella a pesar de que en programas televisión hacían remixes de toda su música e incluso se los daban a su hermana.

Hoy, Britney comenta que se siente lista para esforzarse más y hacer cosas que la asustan, que se siente completamente insegura de su persona y lamenta que las personas no puedan entenderla porque tal vez no les gusta la verdad y bromea con que la gente la respetaría más si hiciera una portada en Playboy que por escribir un libro.

JM