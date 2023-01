Bratty presenta: "Es mi fiesta y si quiero hago un EP"

La joven cantautora Bratty arranca el 2023 de manera espectacular con el estreno de su más reciente material, “Es mi fiesta y si quiero hago un EP” –su primer álbum de colaboraciones–.

Este disco, como su nombre lo indica, es una auténtica celebración musical, pues en este disco le acompañan invitados en todas las canciones, haciendo de este trabajo un abanico de propuestas sonoras que seguramente te sorprenderá a cada segundo.

Las canciones son:

Continental | Bratty, Nsqk, Méne

¿Y cómo? | Bratty, Hinds

Mi habitación | Bratty, Yawners

Seguiremos siendo | Bratty, Depresión Sonora

Shh | Bratty, Álvaro Díaz

Como parte de este lanzamiento, Bratty es imagen de la campaña “Equal México” de Spotify, la cual busca visibilizar el trabajo de mujeres compositoras. El impacto de esta selección musical llegó hasta las pantallas de Times Square, en pleno corazón de Manhattan, donde se proyectó en los billboards digitales del lugar.

CORTESÍA/ Universal Music

“Me siento muy agradecida con Spotify, no sólo por ser portada de esta lista, sino por tener la oportunidad de pasar el micrófono a colegas que admiro y me inspiran a cada momento”. Gracias a su ascendente carrera, Bratty fue confirmada como uno de los actos que se presentarán en el Austin Psych Fest el próximo 30 de abril, junto a proyectos como Toro y Moi, Yves Tumor, Black Rebel Motorcycle Club, The Black Angels, Cuco y Melody’s Echo Chamber, es decir, la crema y nata de la escena indie estadounidense.

Y por si no fuera poco Bratty tendrá su primer show en la Ciudad de México el próximo 20 de mayo en el auditorio BB, el cual la lleva a una nueva conquista en su carrera, misma que apunta a convertirse en una de las más importantes de México en los siguientes años.

FS