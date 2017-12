Brandon Flowers se solidariza y sube a fotógrafo al escenario

"Ven aquí arriba". "No te voy a patear en la cara, solo ven aquí, está bien", fueron las palabras que pronunció Brandon Flowers, vocalista de The Killers a un fotógrafo luego que horas antes en el mismo escenario Josh Homme líder de Queens of the Stone Age pateara a uno de ellos.

El sábado, durante el festival anual de la radio KROQ en Los Angeles, el vocalista de QOTSA pateó sin razón aparente a una fotógrafa que estaba haciendo su trabajo. Horas después Homme se disculpó y describió el acto como un accidente. "Estaba perdido en la actuación", dijo, enfatizando que también pateó equipos.

El siguiente día, en el mismo festival, Flowers invitó al escenario a un fotógrafo y exclamó: "Solo quiero decirte que les digas a todos tus amigos que eres bienvenido aquí, y en cualquier concierto de The Killers estás a salvo, y eres respetado".

"Nos hacen quedar bien", añadió sobre los fotógrafos presentes. "Tenemos que cuidar a estas personas".

Por cierto, The Killers encabezaron la segunda noche festiva luego de que Morrissey canceló su presentación debido a una enfermedad.

Quienes encabezarán la primera versión tapatía del Corona Capital rindieron tributo a la banda pionera de 'Moz' interpretando, "This Charming Man", de The Smiths y "Everyday Is Like Sunday" de Steven Patrick Morrissey.