El actor Bob LuPone falleció a los 76 años, luego de atravesar una batalla contra el cáncer de páncreas a lo largo de tres años. Es mejor recordado por sus apariciones en televisión, en series de gran reconocimiento como "The Sopranos", "Sex and the City" y "La Ley y el Orden", aunque la mayoría de su carrera la dedicó a dirigir teatro.

De acuerdo con la revista Variety, Bob LuPone nació el 29 de julio de 1946 en Brooklyn, Estados Unidos, desde muy joven se dedicó a las artes, pues ingresó a la Escuela Juilliard, donde estudió la carrera de danza aprendiendo de grandes bailarines como Martha Graham, Anthony Tudor y el coreógrafo mexicano-estadounidense José Limón.

LuPone se graduó en 1968, a sus 22 años, pero tuvo su primera oportunidad en teatro dos años antes, al ser integrado en el elenco de Westbury Music Fair. Con esa compañía, el actor participó en la puesta en escena "The Pajama Game", protagonizada por Liza Minnelli.

Pero no tardó mucho en hacer su debut en Broadway, el mismo año en que se graduó, con la obra "Sweet Potato"; poco después fue nominado a los Premios Tony, que reconocen el talento teatral estadounidense, por su participación en "A Chorus Line", donde dio vida a Zach, el personaje principal, un director y coreógrafo muy exigente que pone a prueba a 17 aspirantes a bailarín.

Luego de dos décadas de trayectoria, LuPone creó la compañía Manhattan Class Company, mejor conocida com MCC Theatre, con la ayuda de uno de sus estudiantes de teatro; Bernie Telsey y Will Cantler, un famoso director de casting. A partir de 1986, el grupo produjo diferentes obras de teatro a lo largo de cuatro décadas, muchas de ellas llegaron a Broadway, como "Frozen", "Razones para ser bonita", De la mano de Dios", Colegialas; o el African Mean Girls Play" y "Wit".

Como actor de televisión, LuPone apareció en series exitosas durante la década de los 80, 90 e inicios del siglo XXI, como "The Sopranos", "Sex and the City", "La Ley y el Orden", "All my Children" y "Gossip Girl".

La noticia de su deceso, ocurrido el pasado 27 de agosto, la dio a conocer MCC Theatre a través de la agencia de noticias AP.

"La comunidad de MCC Theatre lamenta la pérdida de nuestro muy querido e inspirador socio, colega y querido amigo, Bob LuPone, quien vivió sin miedo y con gran curiosidad, buen humor, una pasión ilimitada por la conexión y mucho corazón. Lo extrañaremos profundamente y siempre".

A Bob le sobreviven Virginia, su esposa; su hijo Orlando, su hermana Patti y su hermano Guillermo.

