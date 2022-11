Black Panther: ¿Cuándo se estrena Wakanda Forever en Disney Plus?

“Black Panther: Wakanda Forever” llegó a los cines mexicanos el pasado 10 de noviembre, dejando encantados a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya que esta producción cierra la Fase 4 de la saga.

Además, “Wakanda Forever” llega dos años después de la muerte de Chadwick Boseman, quien interpretaba al héroe “Black Panther” y que ahora pasó a manos de “Shuri”, quien se enfrenta a “Namor”, interpretado por el mexicano Tenoch Huerta.

Desde su estreno, “Black Panther: Wakanda Forever” ha recaudado 546.2 millones de dólares en taquilla mundial, siendo el segundo mejor estreno de Marvel en 2022.

¿Cuándo se estrena "Wakanda Forever" en Disney Plus?

A pesar de que no se cuenta con una fecha oficial revelada por la plataforma Disney+, sabemos que las producciones de Marvel llegan al servicio luego de 45 días desde su estreno en cines, a excepción de “Thor: Love and Thunder”, que llegó 60 días después debido a las celebraciones del Disney Plus Day.

En ese sentido, “Wakanda Forever” podría llegar a Disney Plus a mediados de enero de 2023, ya que en diciembre se cruzan las fechas navideñas.

¿De qué trata “Black Panther: Wakanda Forever”?

Letitia Wright intepreta a "Shuri" en "Black Panther: Wakanda Forever". ESPECIAL / MARVEL STUDIOS

La secuela de “Black Panther” trae de regreso a la región de “Wakanda”, que ahora sufre la pérdida de su “Pantera Negra” debido a una enfermedad -algo muy similar a lo que le pasó al actor Chadwick Boseman-. Por lo que ahora la ciudad está expuesta a invasiones y amenazas por su preciado vibranium.

No obstante, será el turno de “Shuri” (Letitia Wright) para portar el traje de “Black Panther” y demostrarle a “Namor” de qué están hechos los “wakandeanos”.

La película tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares y es el cierre de la Fase 4 del UCM.

AC