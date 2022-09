Billy Idol regresa con más música, gira mundial y documental biográfico

El músico Billy Idol, conocido por haber formado parte de la banda punk “Chelsea”, está por regresar a la escena musical y será a partir del 23 de septiembre cuando el también actor lance su nueva producción “The Cage”, que en formato EP, estará impulsado por Dark Horse Records, sello creado inicialmente en 1974 por George Harrison y dirigido ahora por Dhani Harrison y David Zonshine.

“Este EP es mucho más directo, mucha más guitarra, y eso es muy divertido. Estábamos muy entusiasmados por el hecho de que no habíamos tocado durante un par de años, y de repente estábamos reventando en el escenario, y eso nos hizo pensar en lo que podría ser el siguiente EP: ¡Que podría ser un poco más de ‘sturm und drang’, un poco más directo, un poco más de rock'n'roll, un poco más de f*ck you! Bueno, un poco de f*ck you, en cualquier caso. Lo importante es que nos divertimos mucho haciéndolo”, ha declarado Billy Idol.

Tras el material que estrenó en 2021 con “The Roadside”, del que se desprendió “Bitter Taste”, Billy Idol apuesta por nuevas creaciones nuevamente acompañado por el co-compositor y guitarrista Steve Stevens. A la par del estreno de su nuevo EP y tener como sencillo inicial a “Cage”, esta canción vendrá acompañada por su video musical, cual fue dirigido por Steven Sebring (Patti Smith, Jack White).

“Al salir de la época de la cuarentena, la gente tenía mucha energía acumulada. Esa fue la inspiración para 'Cage'. Salir ahí fuera y hacer las cosas que nos faltaban. Y eso incluye no tener miedo de hacer una canción punk rock estridente como 'Cage'. Y no nos preocupamos de si encajaba en algún sitio porque simplemente suena muy Billy”, indicó el co-productor Tommy English (Kacey Musgraves, BØRNS), quien también co-escribió tres de los temas del álbum con Idol, Stevens y Joe Janiak (Ellie Goulding, Adam Lambert).

Grabado en Studio America y MDDN Studios en Los Ángeles, el nuevo EP de 4 pistas incluye contribuciones de producción de English, Zakk Cervini (Blink 182, Machine Gun Kelly) y Butch Walker (Green Day, Weezer).

Alista una narrativa personal en documental

Entre los nuevos planes de Billy Idol también figura el lanzamiento de un documental para relatar su vida y ascenso a la fama, y tras compartir este tipo de proyectos a medios como Variety, confirmó que este largometraje será dirigido por Jonas Akerlund (Paul McCartney, Madonna), con la expectativa de que pueda estrenarse en 2023 al estar ya en las etapas finales de producción.

Inicia gira mundial

Para posicionar sus nuevas canciones y reencontrarse con el público, Billy Idol se alistará en una gira mundial, que contempla llegar al festival Rock In Rio de Río de Janeiro, el estadio Wembley de Londres y el Mercedes Benz Arena de Berlín, así como una residencia de cinco conciertos en The Cosmopolitan de Las Vegas del 11 al 19 de noviembre.

¿Quién es Billy Idol?

Durante 46 años, Billy Idol ha sido uno de los rostros y voces del rock'n'roll, con un currículum artístico a la altura de su brillante imagen. Primero como líder de Generation X, entre 1977 y 1981, Idol apareció con tres álbumes que convirtieron la positividad, la profundidad emocional y el pop elevado en sinónimos del punk rock.

En 1982, Idol se embarcó en una notable carrera transatlántica y ecléctica en solitario que integraba el palpitar de los clubes, la profundidad y el dramatismo de la pantalla ancha, la desesperación del rockabilly, las líneas audaces y sencillas del punk y la decadencia del rock'n'roll.

