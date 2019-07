Billie Eilish y Justin Bieber lanzan remix de "Bad Guy"

Billie Eilish lanza una nueva versión de su tema "Bad Guy" con su ídolo Justin Bieber. Muy emocionada lo anunció en su cuenta de Instagram y aseguró que todo podía suceder.

"'BAD GUY' FEAT. JUSTIN BIEBER DISPONIBLE AHORA OMGFFFFFG TODO ES POSIBLE HOMBRE", escribió la cantante en su publicación de Instagram en la que se puede ver una foto de ella un poco más joven con un vestido de colores y detrás de ella varios posters del ex novio de Selena Gómez.

La cantante había publicado algunas pistas sobre esta colaboración en sus historias de Instagram acerca de material nuevo, por lo que sus fans especularon desde un inicio que sería una colaboración con Justin Bieber.

El 8 de julio, Bieber twitteó la palabra "Remix" y después Eilish retwitteó esta publicación, por lo que se dio por hecho que Justin estaría involucrado en algún proyecto con la artista.

Finalmente, este jueves se lanzó esta colaboración tan esperada por los fans de ambos ídolos adolescentes y más por la intérprete de "When the party's over". Al publicar sobre el remix, Bieber expresó lo cuan orgulloso estaba de su colaboradora.

Billie Eilish siempre ha hablado irrepetibles veces que Justin Bieber es su más grande amor desde que era pequeña. Así lo comentó este año para la revista Marie Claire: "No es que fuera como un fan, hombre. He estado enamorada desde antes y fue de Justin Bieber".

En otra ocasión a principios de año, al estreno de su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie fue al programa de Ellen DeGeneres donde habló sobre el fandom de Justin Bieber y que él la había comenzado a seguir de la nada en sus redes sociales. Prometió que tal vez algún día lo conocería. Tanta fue su efusión por el cantante que la conductora le dio una gran susto con un sujeto muy parecido al intérprete de "Sorry".

Tiempo después, su sueño se cumpliría y finalmente conoció a Justin en Coachella en abril de este año y se tomó una foto con él.

El remix de "Bad Guy" está disponible en todas las plataformas y tiene un sonido más pop por la voz del canadiense.

