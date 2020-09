Billie Eilish lanzará su ukelele personalizado

Billie Eilish anunció su colaboración con Fender, empresa conocida por fabricar guitarras y bajos eléctricos, para crear y lanzar su propio ukelele personalizado. A través de sus historias de Instagram y un video de la marca, la intérprete de éxitos como "Bad Guy" y "Ocean Eyes" dio a conocer su alianza con la empresa creada en 1940 y espera que sirva como inspiración para que las personas se animen a crear música.

"El ukelele fue el primer instrumento que aprendí a tocar. Es donde comencé a escribir y donde encontré nuevas formas de escribir que nunca antes había probado. Inspira un tipo diferente de escritura. Las reglas del ukelele son simples y si conoces los tres acordes, puedes tocar cualquier canción. Espero que mi ukelele Fender Signature inspire a la gente a empezar a tocar y escribir, cualquiera puede hacerlo". De acuerdo a la página de Fender el instrumento cuenta con un preamplificador incorporado y un cuerpo de sapeli adornado con el característico símbolo "blohsh" de la cantante.

El ukelele ha sido una herramienta importante en la carrera de Billie Eilish, ya que con él aprendió a tocar el tema "I Will" de The Beatles y lo ha empleado en sus canciones "Party Favor" y "8". "Creo que el ukelele aporta un sentimiento diferente a cada canción e inspira un tipo diferente de composición. Los diferentes instrumentos siempre me hacen componer de manera diferente" agregó la compositora de 18 años.

AC