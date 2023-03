La tarde de este miércoles se presentó una fuerte lluvia en la Ciudad de México, justo en el día que la cantante Billie Ellish presentaría su concierto "Happier Than Ever, The World Tour 2023", sin embargo, debido al intenso aguacero se tuvo que suspender el concierto que se iba a llevar a cabo en el Foro Sol.

Fue la misma Billie Eilish quien salió al escenario para anunciar que el evento no se podía llevar a cabo por las afectaciones que dejó la lluvia.

Ocesa no se ha pronunciado al respecto sobre si se pospondrá o será cancelado definitivamente, ya que la cantante tiene otros conciertos por presentar en los próximos días, uno de ellos en Monterrey y otro en Guadalajara.

Desde las 17:00 horas, en la zona de Iztacalco y gran parte de Iztapalapa la lluvia comenzó a crecer hasta comenzar a colapsar calles y parte del transporte colectivo, como el metro.

Algunas de las líneas afectadas por la lluvia que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, se quedaron sin energía fueron la línea 8 y 9 respectivamente, ambas vías principales para llegar al Foro Sol donde esta noche se iba a llevar cabo el concierto de Billie Eilish en su regreso a México desde el 2019.

El granizo y la lluvia comenzaron a amenazar el concierto a realizarse en el Estadio ya que las inmediaciones son al aire libre, salvo algunas zonas techadas, lo que puso en riesgo a los asistentes aglutinados, además de que se puede presentar una posible alerta por tormenta eléctrica.

MF