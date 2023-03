El lunes pasado, la cantante Ximena Sariñana estuvo presente en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco en donde lamentablemente ella y su equipo fueron agredidos violentamente, además de que a su manager productor lo golpearon hasta dejarlo ensangrentado.

Ximena, sus músicos y parte del staff fueron agradecidos en los camerinos del evento por un grupo de sujetos los cuales hasta el momento no han sido identificados.

En una entrevista, la mexicana dio a conocer que ella se enteró de lo que estaba pasando cuando ya no estaba en el lugar, pues su baterista le marcó desesperado por teléfono para pedirle que buscara ayuda.

"Escuchaba a mis músicos gritando, a Melche (productor y management) pidiendo ayuda porque no los dejaban salir y no podían abrir la puerta, mientras a Melche le propinaron una golpiza", dijo Ximena.

Inmediatamente la intérprete de "Una Vez Más" se comunicó con sus promotores para pedir ayuda y que hicieran algo, además de buscar apoyo de los elementos de seguridad pública del municipio.

Minutos después de hacer todo lo posible para que ayudaran a su equipo recibió una segunda llamada por parte de su director mencionando que todo había terminado.

"Me llamó nuevamente mi director me dijo: 'ya se fueron ya nos dejaron salir, no sabemos qué pasó y no sabemos dónde está Melche'. Pensé lo peor que lo habían secuestrado o que lo habían matado y lo iban a desaparecer", agregó.

Afortunadamente para ella y todo su equipo, Luis Miguel Melche apareció veinte minutos después en un río cercano a las inmediaciones de la Feria, pero el estado en el que lo encontraron fue tan grave que trataron que recibiera ayuda médica de manera inmediata.

Ximena no descarta que esto pudo ser planeado

De acuerdo con la también actriz, tanto ella como el resto de su equipo se habían sentido seguros y cómodos en todo momento, durante las pruebas de sonido y más aún durante el show; nunca sintieron que pudiera existir algún tipo de amenaza en su contra.

Sin embargo, las personas que los agredieron pudieron acceder a un lugar completamente restringido para el público y para cualquier persona ajena al evento.

"Dónde está la seguridad, lo que nos garantizan los promotores desde un principio ¿dónde estaba? Tú pides una serie de cosas y pedimos siempre cierto número de personas de seguridad y que estén todo el tiempo hasta que no haya una sola persona de nuestro equipo en el lugar".

Pero no sólo no cumplieron con lo prometido, sino que la manera en la que se dieron los hechos, le ha levantado la sospecha de que pudo haber sido algo premeditado.

"Había una planeación de por medio, iban a lastimar a Melche. Estas personas tuvieron acceso al camerino, golpearon a Melche durante no sé cuánto tiempo, tuvieron tiempo de llevárselo y que nadie diera con ellos", señala.

Ya denunciaron los hechos

A días de que se haya llevado a cabo este brutal atentado, ya se ha podido recabar algunos datos como la declaración oficial de Luis Miguel Melche, quien tras ser intervenido ya pudo emitir una denuncia formal, y un video donde se ve el momento exacto en el que los agresores lo avientan al río.

"Se está metiendo la denuncia en el ministerio público y nosotros, siguiendo todos los pasos que hay que seguir en una situación como esta", recalcó Ximena.

El promotor de la FICT se ha mantenido en contacto con ellos, pero los comunicados que se emitieron desde el patronato del evento, así como desde el ayuntamiento del municipio de Texcoco, para Sariñana, no son suficientes.

"El ayuntamiento de Texcoco emitió un comunicado que decía una falsedad absoluta: que había habido un altercado entre las personas de seguridad y mi equipo de producción, pero para nada fue así, y si ellos están señalando a su equipo de seguridad es algo alarmante. Y el patronato lanzó un comunicado lamentando los hechos, algo que en mi opinión no es suficiente porque la vida de una persona va a cambiar radicalmente a partir de lo que sucedió", expresó la cantante.

Respecto al actual estado de salud de su compañero de trabajo, recalcó que afortunadamente los médicos pudieron salvar el ojo derecho, pero ahora es el órgano izquierdo el que está en riesgo.

"Hay un pronóstico muy reservado pero la situación con el ojo izquierdo es bastante incierta, además de algunas otras operaciones que, no están relacionadas a la vista, y que se tiene que hacer por las lesiones que sufrió. El camino es largo no sabemos cuando va salir del hospital, pero lo vamos llevando día con día. Es estar pendiente de su familia y los médicos, para ir viendo su evolución".

¿Afectará su presentación en Tecate Pal'Norte?

Sobre el resto de su agenda, la presentación más próxima de Sariñana está programada para el próximo fin de semana en el festival Tecate Pal'Norte, un evento que, esperan, no se vea afectado por la situación.

"Estamos intentando que no se afecte, porque nos parece una injusticia para el equipo de trabajo y la música en general. Se supone que la música es un bálsamo para el alma y es lo que más nos gusta hacer y es lo que nos une a Melche".

Sin embargo, este es un momento difícil y, por ahora, su prioridad es ser receptiva con las sensaciones de todo su equipo, lo cual podría cambiar el rumbo de esta y otras presentaciones.

"Hasta el momento nuestras intenciones, y sensaciones es de que sí queremos que suceda (Pal' Norte), pero no sé si las próximas sufran algún cambio", concluyó.

MF