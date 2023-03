La noche de ayer miércoles 29 de marzo, la cantante Billie Eilish tenía una cita en el Foro Sol con sus fans, pero la fuerte lluvia no le permitió dar su show, sin embargo, Ocesa anunció la reprogramación del concierto.

Andrea Legarreta fue de las pocas afortunadas de estar cerca de Billie Eilish en su paso por México por su gira Happier Than Ever, The World Tour, pues la conductora del programa ''Hoy'' presumió su foto en Instagram con la cantante horas antes de que el evento fuera cancelado por la fuerte lluvia.

La fotografía de la conductora con la cantante estadounidense llevó como leyenda:

"The one and only… @billieeilish. Increíblemente talentosa… Amada por millones… Increíblemente cálida y dulce!! Feliz de estar en México y a unas horas de cantar en el foro Sol!! ���� Mañana la plática que tuvimos en @programahoy".

Enloquecieron a sus seguidores

Andrea Legarreta tuvo la suerte de entrevistar a Billie Eilish horas antes de lo que parecía ser un concierto inolvidable. Y no sólo eso, confesó la ex de Erik Rubín que también pudo entrevistar a la cantante y que saldrá en el programa transmitido en televisión llamado ''Hoy'', este jueves 30 de marzo.

Algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes sociales fueron ''Hoy conocí la envidia'', ''Andrea Legarreta y una fan''.

