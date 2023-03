La pasada noche del miércoles 29 de marzo, miles de fans esperaban a Billie Eilish en su gira Happier Than Ever, The World Tour; sin embargo, las condiciones climáticas no permitieron a la cantante y a sus seguidores poder gozar del concierto de la estadounidense, pues la lluvia fue tan intensa, que se tuvo que cancelar el evento en el Foro Sol.

Pese al diluvio que se vivió en las instalaciones del recinto, Billie Eilish salió al escenario con Finneas, su hermano y productor musical, cantaron 5 canciones acústicas, algunas de ellas fueron: Lovely, Ocean Eyes, Everything I Wanted, cerrando el pequeño show provisional con el título de la gira mundial: Happier Than Ever.

TWITTER / @CrunchtimeFilms

TWITTER / @_davidfrd

TWITTER / @KeEVsS

Estuvo cabrona la granizada del siglo. Pero bien firmes aunque bombardeados por piedras de hielo esperando a la Billie con la razita.



Lo valió por 5 canciones en acústico donde saqué un pulmón... Y que ya es oficial que reagendaron el show ��������#HappierThanEverTheWorldTour pic.twitter.com/JgNPr4GMPN — axel sz (@aaxelioo) March 30, 2023

Sin embargo, las personas en redes sociales no dejaron pasar el mal momento y tomarse con buen humor el desafortunado hecho de que por las lluvias, se cancelara el concierto de Billie Eilish, y así como llovió en Foro Sol, también llovieron los memes en las redes sociales, estos son algunos de ellos.

TWITTER / @fany_brice

TWITTER / @xArcz10x

TWITTER / @CBurron

Pero no todo fueron risas y memes, hubo quienes confesaron su tristeza y desilución por la lluvia del concierto de Billie, pues aseguran que llevaban meses esperando el evento de la estadounidense.

TWITTER / @Mansanchezg

Ocesa anunció que el concierto de Billie Eilish sería reprogramado y los memes por parte de los usuarios en Twitter, tampoco se hicieron esperar.

La raza que irá al Foro Sol a ver a Billie Eilish y a al Palacio de los Deportes a The 1975 cruzando la avenida a las 9 pm para llegar al otro pic.twitter.com/IAoiA5B4To — JOHN LENNON (@Rhevolver) March 30, 2023

TWITTER / @EnMexicoMagico