Billie Eilish: 4 cosas que quizás no sabías de la cantante adolescente que hizo historia en los Grammy

El fenómeno musical adolescente del año pasado, Billie Eilish, ha iniciado 2020 en lo más alto.

Con 18 años, la cantante estadounidense ha hecho historia este domingo al convertirse en la artista más joven en lograr los 4 premios más importantes en los Grammy: mejor artista nuevo, grabación del año, álbum del año y canción del año.

También logró, entre otros, el premio a mejor álbum vocal pop.

Billie Eilish y su hermano Finneas compusieron el álbumWhen We All Fall Asleep, Where Do We Go? desde una pequeña habitación en su casa de Los Ángeles.

"No escribimos un discurso porque no hicimos este disco para ganar un Grammy. No pensamos que ganaría nada nunca", dijo Finneas una de las veces que subió al escenario.

"Escribimos un disco sobre la depresión y los pensamientos suicidas y el cambio climático y sobre ser el chico malo, sea lo que sea que eso signifique", agregó.

Billie Eilish cumplió 18 años el pasado diciembre. GETTY IMAGES

Eilish añadió: "Estos son mis primeros Grammy. Nunca pensé que esto me pasaría".

Antes de consagrarse en los Grammy, la cantante ya acumulaba centenares de millones de visualizaciones en sus videos en YouTube y, según Spotify, fue la segunda artista más escuchada en 2019.

Además, nunca antes una mujer había colado 14 canciones simultáneas en EE.UU. en la lista Billboard Hot 100, lo cual seguramente impulsó que esta revista le nombrara como mujer del año.

Pero la artista de Los Ángeles es mucho más que números y premios.

Es por ello que en BBC Mundo hemos recopilado cuatro datos sobre Billie Eilish que quizás desconocías y que te ayudarán a entender más el arte de este fenómeno mundial.

1. Padece síndrome de Tourette

La artista habla abiertamente sobre esta condición que padece y en una entrevista este año con la presentadora estadounidense Ellen Degeneres reconoció que la sufre desde que era niña.

Este síndrome causa que una persona realice sonidos y gestos involuntarios llamados tics.

Billie Eilish fue la segunda artista más escuchada en Spotify en 2019. GETTY IMAGES

Billie Eilish reveló tener este síndrome en un post de Instagram el año pasado después de que algunos seguidores "encontraran graciosos" algunos de sus tics.

2. Sus canciones se basan en su vida y la de su hermano, quien es su productor

En una entrevista con la revista neoyorquina Paper, Eilish aseguró que siempre escribe sus letras junto a su hermano Finneas O'Connell, quien es también productor musical.

Durante la misma entrevista, reconoció que muchas de sus canciones van sobre su vida y otras sobre la de su hermano, pero que también muchas de ellas estaban inspiradas en la ficción.

"Creo que lo principal que he escrito ha sido sobre un chico que me destrozó por completo. Era terrible y me trató terriblemente. He escrito muchas canciones sobre él", dijo a Paper.

La artista compone las canciones junto a su hermano Finneas y asegura que están inspiradas en sus vidas. GETTY IMAGES

3. Recibió su educación en el hogar

Billie Eilish no ha sido educada de la misma forma que la mayoría de niños.

En lugar de ir y recibir clases en una escuela convencional, la artista fue enseñada, al igual que su hermano, en casa.

Eilish ha defendido esta forma educativa como una estrategia que utilizaron sus padres para que ambos niños se enfocaran en algo que realmente les motivara.

"Nunca fui a la escuela, así que ser popular nunca significó algo para mí. Yo no entiendo la presión de grupo", dijo a la revista Ssense, la cual menciona cómo ser educada en casa le ayudó con su trastorno de procesamiento auditivo.

Esta condición altera la forma en que el cerebro procesa la información auditiva.

4. Su mayor éxito fue en realidad un accidente

Eilish realiza clases de danza desde los 8 años. En una de sus clases, su profesora le pidió que ella o su hermano escribiese una canción para montar una coreografía.

Fue entonces cuando su hermano le pidió que cantase el tema Ocean Eyes, el cual había escrito años antes. Subieron la canción a la plataforma SoundCloud y durante la noche acumuló muchísimas visitas.

La viralidad de la canción llegó a los oídos de Danny Ruckasin, quien contrató los servicios de los hermanos y se convirtió en su agente musical.

El resto es historia: la canción acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube.

*Este artículo se publicó originalmente en diciembre de 2019 y ha sido actualizado tras la ceremonia de los premios Grammy celebrada el 26 de enero de 2020.

