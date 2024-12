Beyond the Spider Verse se encuentra en problemas; ¿otro retraso?

Las noticias en el cine de superhéroes tienen dos lados de la moneda durante el día de hoy, y es que mientras Superman acelera su carrera por la taquilla del próximo año, la nueva cinta animada encabezada por el Spider-Man de Miles Morales podría enfrentar un nuevo retraso, según información publicada por Deadline.

Con un retraso indefinido debido a la huelga de actores y guionistas, así como presuntas diferencias creativas dentro de Sony, las estimaciones de poder contar con la Beyond the Spider Verse dentro de la cartelera de estrenos de 2025 acaban de esfumarse , pero esta vez, según informa la fuente antes mencionada, es con el fin de entregar el mejor producto posible.

"Para ser justos con Sony, están poniendo mucho cuidado en la próxima película animada de Spider-Verse, y no hay planes de que esa tercera entrega llegue al calendario de estrenos de 2025", indicó Deadline en su sitio.

¿Cuándo podría salir Spider-Man: Beyond the Spider - Verse?

Aunque nadie dentro del estudio ha salido a confirmar esta información, es muy posible que no veamos nada de esta secuela hasta el próximo año. Y es que teniendo en cuenta que Across the Spider - Verse fue lanzada en marzo de 2023, a estas alturas, en caso de contar con un estreno en 2025, ya habría más información alrededor de la misma. En este sentido, no sería descabellado pensar en un posible estreno en 2026.

Esta noticia supone un mal trago para los fanáticos del trepamuros, ya que al igual que el filme animado, se tienen muy pocos detalles sobre el próximo proyecto en acción real, el cual nuevamente sería protagonizado por Tom Holland.

JM