Bill Gates: Estos son los cinco libros que el fundador de Microsoft recomienda antes de terminar el año

Tal y como acostumbra hacerlo cada año, el fundador de Microsoft ha compartido a través de su blog, el listado de libros que recomienda leer. En esta ocasión la lista da un giro muy acorde al año que hemos vivido, una lista con libros acerca de cómo darle sentido a una vida sumergida en los cambios, aún cuando estos ocurren a un ritmo que resulta difícil seguirles el paso.

Según Gates, este no “fue un tema intencional, pero no me sorprendió verlo surgir: es natural tratar de entender las cosas en tiempos de cambios rápidos, como el que estamos viviendo ahora”.

Este listado, originalmente de 4 libros y un último añadido, incluye libros de diversos autores y temáticas, pero que, según el empresario, todos ellos ofrecen valiosas perspectivas sobre los desafíos que enfrentamos socialmente; los retos del futuro y el pasado como guía.

Una historia de amor inacabada:

En la cabeza de su lista y como primer libro recomendado se encuentra la nueva autobiografía de Doris Kearns Goodwin. Esta se centra en la vida de la autora con su difunto esposo, quien se desempeñó como experto en política, además de fungir como redactor de discursos para los presidentes Kennedy y Johnson “durante una de las épocas más turbulentas de la historia reciente de los Estados Unidos” , comentó Gates en su blog.

La generación ansiosa:

Ocupando el segundo lugar de entre los recomendados se encuentra La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, libro que, en palabras del empresario, es una lectura obligada para cualquiera que esté criando, trabajando con o enseñando a jóvenes hoy en día.

Adicional a lo anterior, Gates rescata el valor del autor al no solo exponer el problema de la crianza moderna, sino también de ofrecer soluciones reales.

 

Ingeniería a simple vista:

El tercer puesto de la lista, aunque uno de los más complicados de recomendar, sí es uno que premia a los lectores más curiosos. En él, Grady Hillhouse, explica de manera accesible las estructuras y objetos que socialmente suelen pasar desapercibidos, respondiendo, en palabras de Gates, preguntas que ni siquiera sabías que tenías.

La ola que se avecina:

Cuarto y último de la lista principal, este libro escrito por Mustafa Suleyman, es descrito por el fundador de Microsoft, como una lectura esencial para comprender la evolución tecnológica actual y, concretamente, el auge de la inteligencia artificial.

Este libro desarrolla y analiza sobre los cambios que la tecnología trae a la sociedad y nuestra interacción.

Federer

Como libro adicional añadido por el mismo empresario, él recomienda Federer de Doris Henkel, aunque no desarrolla demasiado dentro de sus notas, sí lo incluye como una de sus lecturas recomendadas este año.

