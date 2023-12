La película de Beyoncé: Renaissance está arrasando con las taquillas de las salas de Estados Unidos, recaudando decenas de millones, pese a que no ha pasado ni una semana de su estreno . Desde The Last Samurai (2003) no se veía una derrama económica de este nivel.

El filme fue dirigido, escrito y producido por la propia Beyoncé. El material retrata su gira para promocionar el disco ganador de varios Grammy's, además de algunas escenas de trabajos detrás de bambalinas o interacciones con su grupo de trabajo.

Beyoncé se encuentra aún lejos de los 92,8 millones recaudados por Taylor Swift por su The Eras Tour, pero de acuerdo a expertos podrá superarla. Taylor, la artista más escuchada del mundo, recaudo más de 250 millones en su gira del 2023. Por otro lado, la gira de Beyoncé recaudó más de 500 millones de dólares.

A diferencia de The Eras Tour, la grabación trabajada con AMC Theatres permitió a Beyoncé integrar distintos matices más allá del show, por lo que, como producto final, resulta más disfrutable, especialmente para los espectadores que no conocen o no son fan de la artista.

¿Dónde verla?

Pese al éxito en el país vecino, parece que no estará mucho tiempo en cartelera. Por lo que te recomendamos que no pase más tiempo sin ver este vevento sin precedentes.

Estas son las ubicaciones con proyecciones programadas:

Cinemex Sania

Cinemex Tlaquepaque

Cinemex Tonalá

Cinépolis Arboledas

El costo puede variar dependiendo de la ubicación de la sala y del tipo de espacio.

