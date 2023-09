Este martes el mexicano Benito Castro falleció a los 77 años de edad, quien destacara como músico en la agrupación “Los hermanos Castro”, pero además por su carrera en el mundo de la actuación en diferentes series de la televisión mexicana, entre ellas “La Güereja y algo más”.

Benito Castro cautivó a los televidentes con su participación de esta serie, en la que compartía cuadro con la actriz María Elena Saldaña y con quien formó una gran amistad durante este proyecto de televisión.

Durante una dinámica entre ambos actores, en la cuál salía una palabra y debían responder de acuerdo a la misma, Benito Castro reveló cómo es que quería irse de este mundo, esto luego de que la palabra a responder era “muerte”.

“La muerte, lo único que le pido que me agarre…que no me vaya a preparar, que me agarre ahora si de un día para otro, no quiero sufrir”, dijo Benito en aquella ocasión, video que fue compartido en la red social de TikTok.

Esta declaración dejó impactados a varios de los usuarios en redes, pues Benito Castro falleció de “un día para otro” como él deseaba, al tener un accidente en el interior de su domicilio y no resistir.

La actriz, María Elena Saldaña, mandó sus condolencias a su amigo a través de un mensaje en sus redes sociales.

MF