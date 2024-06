Ben Affleck "desmiente" rumores de divorcio al llamar "esposa" a Jennifer Lopez

Los rumores de divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan captando la atención de los medios y del público en general. El 17 de mayo de 2024, la revista In Touch Weekly publicó un artículo que sugiere que la pareja podría estar dirigiéndose hacia la separación, indicando que Ben Affleck ya habría dejado el hogar que compartía con JLo. A pesar de que la fuente de esta información no es ampliamente considerada como fiable, la noticia ha avivado el debate sobre el estado de la relación entre estas dos celebridades.

Sin embargo, recientemente, en una entrevista para la serie de Kevin Hart en Peacock, llamada "Hart to Heart", Ben Affleck se refirió a Jennifer Lopez como su "esposa", aparentemente desmintiendo los rumores de divorcio. Durante la entrevista, expresó que no le molestaba que lo fotografiaran en eventos públicos con su esposa, pero mostró una actitud más protectora cuando se trató de sus hijos.

Ben Affleck, conocido actor de Hollywood, es padre de Violet (18 años), Seraphina (15) y Samuel (12), mientras que Jennifer Lopez, estrella del pop, es madre de los gemelos Max y Emme, ambos de 16 años. Estos detalles sobre su familia han sido parte de la atención mediática que ha rodeado su relación.

Recientemente, TMZ informó que Ben Affleck fue visto saliendo de una residencia en Brentwood, donde aparentemente se estaba alojando sin Jennifer Lopez. Este evento ocurrió un día antes de que In Touch publicara su informe sobre la posible separación. Además, JLo fue fotografiada buscando una casa en Beverly Hills, lo que generó aún más especulaciones sobre problemas en su matrimonio.

Contrariamente a las afirmaciones de In Touch Weekly, fuentes citadas por Us Weekly aseguran que tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck están trabajando en su relación y no tienen planes inmediatos de separarse. Reconocen que enfrentan desafíos debido a sus apretadas agendas profesionales, pero insisten en que no hay intenciones de mudarse, sino que Jennifer Lopez estaría considerando una inversión inmobiliaria.

