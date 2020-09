Belinda recibe supuestos mensajes de odio y sus fans se preocupan

Algunos usuarios en redes sociales pueden llegar a ser muy hirientes y hasta peligrosos, y esto le sucedió a Belinda, quien ha recibido varias amenazas de muerte, por lo que los fans de la famosa piden a los demás que les ayuden a reportar las cuentas de los agresores.

"No voy a permitir que te cases con Nodal", fue una de las primeras palabras del terrible mensaje que se dio a conocer a través de las redes, hecho que contrasta con las actitudes amorosas que se muestran los intérpretes ante su público, cada vez que tienen oportunidad.

Esto se pudo conocer a través de las redes sociales, ya que circula una imagen donde la amenaza de muerte a Belinda es clara y contundente.

Revelan supuestas amenazas de muerte a Belinda pic.twitter.com/YAQ4uCrop8 — Fabiola (@Fabiola34070791) September 15, 2020

Los alarmantes mensajes aparecieron bajo el nombre de usuario "666te_voy_a_matar_belinda" y fueron vistos por los cientos de fanáticos de la coach de "La Voz Azteca"; por esta razón, sus seguidores encendieron las alertas.

"Belinda no voy a permitir que te cases con Nodal. Ni tu mamá lo va a permitir, te voy a matar amor mío porque si no eres para mí, no serás para nadie. Guadalupe Rivera Saavedra nunca pierde", cita de manera textual el comentario que se ha repetido en varias ocasiones y que mostró el portal hispano elintranews.com.

Ante la situación, los grupos de fans de la pareja solicitaron a las personas que denuncien la cuenta donde se han realizado las amenazas.

AC