Belinda comparte foto en el hospital tras operación

La actriz y cantante Belinda compartió en redes sociales una imagen de lo que le extirparon tras ser hospitalizada de emergencia por un problema en el riñón.

La cantante había ofrecido disculpas por no presentarse en un recital. "Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!", escribió temprano.

Belinda publicó unas fotografías de ella en cama y mostrando las piedras que le quitaron.

"Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar...".

Belinda indicó que estuvo cerca de 12 horas teniendo el dolor por piedras en el riñón, el cual asegura es el peor que existe.

6 de Mayo nunca te olvidare... El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón... Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida.

"Ahora tengo que cuidarme mucho más, mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante. ¡Tomen agua!", finalizó.

Belinda se encuentra bien y agradeció a todos sus fans por los mensajes que le hicieron llegar.

