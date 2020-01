Beats alemanes para bailar

El proyecto Girls Girls Girls cierra este enero con la presentación de la dj y productora alemana Ellen Allien, en Bismarck, quien platicó en entrevista sobre su arte, y adelantó la propuesta que los tapatíos escucharán hoy: “A mi música la llamo ‘allien dance’, es muy física, techno”.

Cabe señalar que Girls Girls Girls es una serie de conciertos con un line up que presenta a las mejores propuestas musicales encabezadas por mujeres.

Ellen comentó que el término “allien” parte de su seudónimo y se vincula también con un sencillo que lanzó hace poco y su nueva disquera: “Sí, hice un track llamado ‘UFO’, lo publiqué solo en Instagram, y luego un amigo de Rotterdam me dijo que dirigía una distribuidora: ‘El track es muy bueno, por qué no lo lanzas en una nueva disquera llamada UFO o algo así’. No sabía si quería, pero empecé la disquera y le puse UFO Inc., por el track. Hacia la mitad del sencillo hay una parte que me recuerda de cierta manera la conexión con el universo, por las melodías que tiene con los sintetizadores. Creo que eso abre la mente, los oídos y el alma para sentirse conectado con la tierra y el cielo”.

De los planes de la disquera, la músico agregó: “Es más para música underground, música que he tocado en clubs, música electrónica, abstracta o melódica. No quiero hacer discos allí, es una disquera también para que artistas tengan un nuevo espacio, nuevas personas”.

Sobre su nuevo material, Ellen Allien comentó: “Recién salió el sencillo ‘La música es dios’, hace un mes en UFO Inc. En febrero saldrá un remix.

También tengo mucha música nueva mía, saldrá un nuevo sencillo en septiembre. Tengo todos mis tracks aquí, los terminaré de trabajar cuando regrese a Europa”.

Adelantó que para sus presentaciones en la Ciudad de México y Guadalajara tocará canciones “nuevas, inéditas de mi próximo disco”.

En cuanto a los remixes, la dj dijo cómo es el proceso: “Los artistas me lo piden, entonces escucho el track, toda la canción con las líneas musicales. Tengo que escuchar algo para hacerlo, si tengo un sentimiento por la música puedo hacer el remix: si no, no hago el remix. Se debe tener una idea, una emoción que nos toque: sin eso no puedo trabajar. Creo que entre los mejores remixes que he hecho están los de Depeche Mode, Miss Kittin. Mezclar es muy divertido”.

A propósito de su doble faceta como productora de música original y en los remixes, Ellen Allien compartió sus diferentes procesos: “En un remix no está mi historia, pero trato de llegar a esas emociones y hacer un track con mi visión en la música electrónica. Es ajustar esa emoción, traducirla a mi lenguaje. Lo que yo produzco es todo mi idea, lo que viene de mi interior”.

Además de Guadalajara, Ellen Allien estará en la Ciudad de México. Previamente se presentó ya en Cholula, Monterrey y Ciudad Juárez, donde fue “al desierto, es impresionante”. En mayo regresará al continente para tocar en Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

Asiste

Ellen Allien, hoy, 21:00 horas en Bismarck (Av. México 2742): entrada general 200 pesos en preventa; 250 pesos día del evento.

JL