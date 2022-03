Batman: No veas la película con Robert Pattinson sin antes leer esto

“The Batman” celebró su premiere este martes 1 de marzo y ya hay críticas al respecto sobre lo increíble que es; sin embargo, esta película dirigida por Matt Reeves llegará al público en general el próximo 3 de marzo.

Por ello, aquí te compartimos 5 razones para verla.

1- Robert Pattinson "renueva" a "Batman"

"Ninguna otra película ha sido reinventada completamente”

Pattinson, de 35 años, emergió como una superestrella totalmente formada en mega franquicias como "Harry Potter" y "Twilight" ("Crepúsculo"), posteriormente, pasó la última década haciendo películas más atrevidas y pequeñas con directores interesantes, en las que pudo poner a prueba su talento y desaparecer tras un acento arcaico de Nueva Inglaterra, como en "The Lighthouse" ("El faro"), lucir una barba despeinada de explorador en "The Lost City of Z" ("Z: La ciudad perdida") o una mata de pelo decolorado para una persecución interminable en "Good Time" ("Good Time: Viviendo al límite"), por nombrar algunas.

Afortunadamente, en la mente de Robert Pattinson, “Batman” precedió y existió fuera de la "locura de los superhéroes".

El actor recuerda que, mientras crecía en Inglaterra, veía la caricatura y la serie televisiva con Adam West, y codiciaba el disfraz y los juguetes. Luego llegaron las películas.

Robert Pattinson y todo el elenco de #BatmanPelícula desenmascararon la verdad en la premiere mundial en Nueva York����.

¡MAÑANA, SOLO EN CINES! Compra tus boletos ya: https://t.co/eNicvIXxqk pic.twitter.com/pMJLkyDmh6 — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) March 2, 2022

"Ninguna otra película ha sido reinventada completamente de tantas maneras diferentes", dijo Pattinson. "Tonalmente, es como si no fueran parte de la misma serie. Existe como un tipo diferente de legado".

2. El estilo de Matt Reeves

La idea de Matt Reeves era volver a las raíces detectivescas de “Batman”, con el estilo noir de cintas de los años 70 como "Chinatown" ("Barrio Chino") o "The French Connection" ("Contacto en Francia") combinado con la clásica "película de mafiosos de Warner Bros." donde “Batman” y Gordon buscan a un asesino parecido al “Zodíaco”, que deja acertijos dirigidos a “Batman” en las escenas del crimen en “Ciudad Gótica”.

"Él no quería no reinventar la franquicia, sino de alguna manera llevarla de regreso a sus orígenes, que está en el misterio y el trabajo de detective", dijo Jeffrey Wright, quien interpreta a “Gordon”. "Quería celebrar a ´Batman´ como el mejor detective del mundo".

"Tienes que cumplir aquello que la gente ama de ´Batman´", dijo Reeves. "Vas a ver una persecución en el ´Batimóvil´, vas a tener un espectáculo, peleas, él va a salir de la oscuridad con el traje... todo eso es crucial. Pero también tienes que hacer algo que sea fresco".

3. La química de Robert Pattinson y Zoë Kravitz

Robert Pattinson y Zoë Kravitz en la premiere de "The Batman". EFE / J. Szenes

Para actuar junto a “Batman”, Zoë Kravitz fue elegida como "Selina Kyle", la mujer fatal con un pasado traumático que está en camino de convertirse en "Gatúbela". La química entre Pattinson y Kravitz, que son amigos desde hace mucho tiempo, fue "evidente de inmediato", dijo Reeves.

"Creo que se sienten muy atraídos el uno por el otro, y también se presionan mutuamente", dijo Kravitz de los personajes. "Ambas son personas que han estado solas durante mucho tiempo... Les da miedo sentirse vulnerables o preocuparse por alguien".

4. La producción

Las filmaciones comenzaron en el Reino Unido en enero de 2020 y todo iba bien hasta que la pandemia paralizó al mundo ese marzo. Con aproximadamente el 25% de las escenas filmadas, Reeves llegó a preguntarse si llegarían a terminar “The Batman”. El rodaje se reanudó cinco meses después, con varias pausas por casos de COVID-19, y finalmente concluyeron en marzo de 2021.

"No me di cuenta de cuánto trabajo fue en realidad", dijo Pattinson. "Me parece que estuve viviendo bajo una roca... Literalmente no había visto el sol en unos 18 meses. Siento que estoy volviendo ligeramente a la normalidad ahora".

Ahora, después de varios retrasos del estreno, la película finalmente llegará a los cines de todo el mundo el viernes.

La expectativa siempre es alta para una película de “Batman”, pero "The Batman" lleva más que el peso de un éxito de taquilla normal sobre los hombros, desde la enorme presión de la taquilla hasta cómo la audiencia recibirá a Pattinson y la nueva dirección de la franquicia, que incluye planes para más cintas y una serie derivada.

Pero Pattinson considera que la presión "es maravillosa".

"A veces puedes poner mucho esfuerzo en algo y luego a nadie le importa, así que debes saber que hay una especie de audiencia voraz", dijo Pattinson, tomándose un momento antes de agregar sonriente, "con suerte".

"La gente va a tener una opinión sobre si lo hiciste bien o no", dijo. "Eso es emocionante."

5. Una cinematografía fascinante

Matt Reeves y Greig Fraser lograron una increíble visión gótica y de cine negro con “The Batman”, que propone al espectador mirar a los detalles y apreciar el entorno del personaje interpretado de Pattinson.

Además, recientemente “The Batman” fue reconocida con el sello AMC Artisian FILM, distintivo otorgado a películas que destacan por su propuesta innovadora tanto en su lenguaje cinematográfico como en su estructura narrativa.

Este mismo distintivo le fue otorgado a “Joker”.

De acuerdo con el anuncio de AMC Theatres, “The batman” fue elogiada en sus primeras proyecciones privadas con productores, directores, talento y prensa especializada, por su peculiar manejo de cámara, iluminación y trabajo sonoro.

Para saber

Aunque en inicio se consideró que “The Batman” tendría una clasificación “R” —sugerida para mayores de 17 años de edad— por el tipo de escenas, finalmente las salas comerciales la expondrán con la clasificación PG-13, con advertencia de imágenes sensibles de violencia física y verbal.

Con información de AP.

AC