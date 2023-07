La Ciudad de México se puso de color rosado, luego de la alfombra rosa de “Barbie” la película más esperada por el público también por la actuación de dos emblemáticos y talentosos actores: “Margot Robbie y Ryan Gosling”.

Dicha celebración para no dejar pasar la tradición mexicana que nos caracteriza como país, fue amenizada con “Mariachi”; dejando anonadados a los dos protagonistas.

Se llevó a cabo, la tarde del jueves en el centro comercial Toreo Parque Central del Estado de México, donde cientos de fans disfrutaron con emoción la llegada de las celebridades de Hollywood. Los artistas gozaron de la noche mexicana, al ritmo de la icónica canción “Cielito Lindo” y del “Son de la Negra”.

Por otro lado, la actriz Martha Higareda no desaprovechó la visita de Ryan Gosling y Margot Robbie a la Ciudad de México, por el “Tour promocional de la película Barbie”, para dialogar con los protagonistas del filme dirigido por Greta Gerwig. Martha Higareda compartió un par de imágenes en su cuenta oficial de Twitter, donde aparece junto a "Barbie" y "Ken":

"No me lo van a creer… pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que le compartiré…", escribió.

No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…



Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! #warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie… pic.twitter.com/hWHdFxT9PW — Martha Higareda (@marthahigareda) July 6, 2023

"Me emociona mucho porque evidentemente tengo una anécdota que ustedes conocen, que me ocurrió con Ryan Gosling, entonces voy a ver si me dan chance de aunque sea rápidamente le cuente la historia de cómo me cachó… Estoy súper emocionada, y les voy a mostrar cada uno de los procesos y esta vez lo voy a documentar", también reiteró en un video que publicó a su cuenta de Instagram.

