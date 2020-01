Bárbara de Regil y su esposo participan en video de Kurt

Bárbara de Regil posteó en Instagram un video musical en el que comparte cámara con su esposo Fernando Schoenwald.

A pesar de que ambos se casaron en 2017, el pasado 12 de enero la actriz lo sorprendió pidiéndole matrimonio de nuevo después de una clase de cardio que impartió en Guanajuato.

"Pedirle matrimonio a Fer fue una manera de contarles que me volví a casar con el mismo hombre de mi vida pero en este video", explica en la publicación.

La canción titulada "Vengo del futuro" es interpretada por el cantante mexicano Kurt y dice: "Vengo del futuro para decirte que estamos juntos y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo espectacular... y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición".

En el video se ven escenas que recrean la historia de amor de la actriz y el abogado, desde que se conocen y hasta su boda; también aparece su hija Mar, de 17 años.

"Por fin puedo contarles, ¡el amor verdadero existe! Fer el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi abogado favorito... esta es nuestra canción (no saben lo que me costó que afee aceptara hacer esto, no le gustan las cámaras pero al entender lo que va a significar, ACEPTO)", contó.

Además, De Regil aprovechó para mandar a sus fans una reflexión sobre el de amor.

"El amor es real, si lo encuentras cuídalo, respétalo, demuestra interés TODOS LOS DIAS, sigue siendo detallista, hazlo prioridad, ¡atrévete a ser feliz!".

Por su parte, Schoenwald escribió junto a una foto de ambos: "Feliz de compartir contigo este proyecto que pasará a ser parte de nuestra historia de amor para siempre, te amo. Nena, no cabe duda que siempre tienes las mejores ideas para todo, gracias".

jb