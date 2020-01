Bárbara de Regil pidió matrimonio para anunciar proyecto

Los que estaban eligiendo vestido para acudir a la segunda boda de Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald deben guardar la calma, pues la protagonista de "Rosario Tijeras" aclaró que es algo más del ámbito profesional.

"Tengo una sorpresa el 28 de enero y no supe cómo decírselos, porque tiene que ver con mi boda. Ya había hecho un video para mi Instagram anunciándolo, pero esto va más allá. Entonces pensé, le voy a pedir matrimonio a Fer otra vez. Esto es algo en lo que estamos involucrados los dos, Tommy Torres y Kurt. El 28 lo voy a lanzar y el 1 de febrero lo voy a poner en una clase, en una pantalla enorme".

Hace unos días se hizo viral un video donde la actriz de "Loca por el trabajo" se hinca frente a su esposo para después pedirle que se case con ella, a lo que el abogado respondió que sí. Esto sucedió el pasado fin de semana durante una clase de cardio motivacional, que De Regil impartió en León, Guanajuato; pero de que hay amor, lo hay.

"Uno no encuentra la pareja ideal, uno tiene que ser la pareja ideal. Esto es algo que depende de los dos, porque a veces a él le toca aguantar y luego a mí, es hacer un equipo, no es esperar a que llegue un hombre y te abra la puerta, yo le abrí a Fer la puerta desde adentro para que él me la abra a mí, es poner el ejemplo, que es lo que hago en las clases".

Bárbara de Regil lleva sus clases de cardio motivacional a donde sea que la pidan sus fans de la República Mexicana, así que llegará el 1 de febrero a la Ciudad de México, aunque tiene 11 fechas más en los primeros meses del año.

"Te va bien cuando haces las cosas con el corazón. Estas clases comenzaron así, con amor, porque me lo pidieron las chavitas, porque querían motivación en vivo".

La intérprete compartió que comenzó a idear una forma para complacer a sus seguidoras, entonces le comentó a su esposo Fernando Schoenwald que rentaría un lugar para dar una clase en domingo. Así lo hizo y logró convocar a 500 personas, porque no cabían más, que tomaron su sesión gratis, pero para su sorpresa comenzaron a llegarle propuestas de varias partes del país.

"La actuación me da mucho placer porque a mis personajes les meto tanto corazón que la gente vibra cuando lo ve, pero no les dejó nada y mis clases sí. Terminan las sesiones y las veo super motivadas, porque les digo que se dejen de juzgar y criticar, entre otras cosas, y veo que de repente toco fibras. Esto no es sólo hacer ejercicio y pasarla bien, es cambiar todos los chips, hacer un cambio y optar más por lo bueno, como alimentarse bien o pedir perdón a quien ofendimos".

La actriz asegura que sus clases son para todos, desde niños hasta adultos mayores, e incluso asisten parejas de madres e hijas que al final salen como si fueran amigas, lo cual es algo que le gusta mucho porque ella es así con su propia hija, Alexa de Regil de tan sólo 15 años.

Sin inmutarse, Bárbara de Regil señaló que adoptar esta filosofía de vida le ha tomado tiempo, pues antes era una persona tóxica que fumaba y bebía en exceso, tal y como se ha podido ver en un video que circula en la red, cuando formó parte del reality del canal Telehit.

"Esa niña es la grosera, la que le contestaba feo a su mamá, la que se maquillaba mucho porque no se gustaba, la que se bronceaba todo los días. La veo y digo, la amo con todo mi ser, pero que bueno que no soy más esa niña. Un día dije ya no más, mi vida vale más, mi cuerpo no es basurero; vida hay sólo una, me tengo que cuidar y amar. Me compré una cuerda y un tapete y me comencé a ejercitar media hora en la mañana".

Ese fue el primer paso de su cambio que asegura no sólo fue físico sino también emocional, porque también comenzó a pedir respeto de los demás hacia ella, pensando que debía ser un buen ejemplo para su hija, "y que chistoso, con el ejemplo comencé a cambiar la vida de muchas chavas".

Su vida fit también la llevado a polémicas, como la vez que criticó a quienes comen tacos fritos, que si bien desató una oleada de críticas, también le dio una muy buena visibilidad ante los medios de comunicación y sus seguidores.

"De ahí nacieron memes y cosas de las que dije qué buena publicidad, además como nunca dije nada malo, nunca me preocupé".

jb