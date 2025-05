De memes a amenazas

En redes sociales han inventado todo tipo de barbaridades acerca de Jesús Hernández, un periodista deportivo de México, también conocido como “El Chuyón”. En distintas cuentas, principalmente en X (antes Twitter), han utilizado sus fotografías para crear innumerables fake news o noticias falsas sobre él: diciendo que quedó atrapado en el derrumbe del cerro del Chiquihuite, en la Ciudad de México, en septiembre del 2021; que fue sobreviviente del accidente aéreo de Azerbaijan Airlines, en Kazajistán, en diciembre del 2024, o haciéndolo pasar por un arquitecto víctima en el sismo del Tíbet, el 7 de enero. Tanto en tragedias como en sucesos importantes suelen circular alguna foto suya, involucrándolo.

En pleno Cónclave, cuando se elegía al nuevo Papa, le hicieron con Inteligencia Artificial (IA) un fotomontaje como si fuera sacerdote. “Se filtra imagen del cardenal mexicano propuesto para la silla papal. Su nombre es Jesús ‘Chuyón’ Hernández”, dice uno de los memes, donde el periodista aparece con una sotana roja y una enorme cruz dorada en el pecho, con unas cascadas de fondo.

“Él es el cardenal Jesús Costly Hernández, de madre mexicana y padre hondureño, favorito entre los candidatos a ser el próximo Papa. De resultar electo, se cumpliría la profecía de Nostradamus con el primer Papa negro”, dice otro absurdo meme que circuló con esa misma imagen. Y sí, hubo quien lo creyó.

Desde hace un par de años, al periodista lo culpan absolutamente de todo: de ser quien intentó quemar casillas en Querétaro durante las elecciones del 2024; de haber muerto el 3 de octubre, cuando aventaron un petardo a la sala de prensa de las Chivas de Guadalajara, o hasta de absurdos como que era el presunto francotirador en el atentado contra Donald Trump.

Sí, parecían “bromas” hasta que dejaron de ser graciosas, hasta que se salieron de contexto y se convirtieron en acoso, con mensajes de odio y amenazas de muerte… porque hay quienes creen que todo lo que ven en internet es real o comparten contenidos que les parecen “graciosos” a costa de la seguridad de otras personas.

“Ya pasó una línea que ya no está padre, ya está muy fuerte. Porque ya un día sí y un día también. Ojalá que no pase a mayores nunca”, dijo preocupado el 23 mayo del 2024, durante una entrevista con el periódico Récord. “Ya llega un punto que no es grato. Para mí, son acosadores”, lamentó hace exactamente un año, vaticinando que la situación podría empeorar. Y así fue.

Tras el asesinato de la joven Valeria Márquez, en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok, volvieron a utilizar la imagen del periodista deportivo. De manera irresponsable, en X y Facebook lo hicieron pasar por un supuesto ex novio guatemalteco de la influencer. Pero no solo eso, también lo involucraron falsamente en la muerte de modelo. Entonces, empezaron a enviarle miles de mensajes amenazándolo, poniéndolo en riesgo a él y su familia.

“De nueva cuenta siguen llegando los mensajes, siguen llegando las amenazas, intimidaciones. Reitero: soy periodista deportivo. Lamento profundamente lo que le pasó a Valeria, pero yo no tengo nada que ver. Fue una broma, un acoso contra mi persona”, publicó Jesús Hernández, “El Chuyón”, en un video, tras sufrir acoso colectivo a diario. “A algún gracioso se le ocurrió que era buena idea poner mi foto en este terrible suceso”.

Para empeorar la situación, periodistas internacionales, sin verificar ni constatar la veracidad de las imágenes, replicaron esa fake news y su foto en noticieros internacionales. Ya había pasado antes; en noviembre del 2024 utilizaron otra imagen suya señalándolo como “el hondureño que lanzó el envase” en la cabeza al técnico Javier Aguirre, descalabrándolo durante un partido de la selección mexicana. Su foto también apareció responsabilizándolo en varios noticieros.

El periodista ha pedido que reporten todas las cuentas donde lo acusan o señalan en situaciones que, lejos de ser “bromas” virales, lo están poniendo en riesgo. En las redes sociales, como en la vida real, también hay excesos y el ingenio también tiene un límite. La responsabilidad inicia revisando qué es lo que compartimos y la fuente de esa información.

Las bromas pesadas son agresiones. El bullying digital es peligroso. Pone en riesgo a los señalados en memes o fake news.