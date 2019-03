Bárbara Torres protagoniza "Lorenza, bebé a bordo"

La actriz argentina radicada en México Bárbara Torres ve coronado sus esfuerzos de trabajo constante al lograr su primer protagónico en "Lorenza, bebé a bordo", la cual inicia el 22 de marzo inicia por Las Estrellas.

Luego de la conferencia de prensa donde se transmitió el primer capítulo de la serie de comedia, Bárbara indicó que será protagonista de una trama de situación dedicada a las mujeres que día a día buscan el sustento a través de su trabajo, como hace Lorenza, sobrecargo de una importante aerolínea.

En la serie de 13 capítulos, "Excelsa", como se le conoce por su intervención en el programa de Eugenio Derbez "La familia Peluche", estará acompañada por Violeta Isfel, Moisés Arizmendi, María Prado, Marta Karina, Osvaldo Zárate y Carlos López.

"A 'Excelsa' la amo y hace tiempo no la interpreto, pero sigue presente en la gente y eso es un regalo, pero hoy soy 'Lorenza'; me siento satisfecha, aunque me cuesta mucho reírme de mí"