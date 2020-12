Bárbara Mori: Confesiones de un 2020 turbulento

Hacer de los momentos complicados la oportunidad para detonar la creatividad y la sanación personal, ha sido una constante en Bárbara Mori, quien en cada nuevo personaje y guion busca dar un vuelco con narrativas diferentes capaces de empatizar con los claroscuros del ser humano.

Bárbara recalca que el 2020 no ha sido para nada un año fácil y recuerda con cariño y solemnidad las pérdidas que en los últimos meses ha tenido a raíz de la pandemia, pues independientemente de que proyectos como el teatro musical que alistaba se canceló, también ha tenido que despedirse de familiares y amigos que han marcado su serenidad emocional.

“Veo todas las adversidades de la vida como una cuestión positiva, detrás de estas experiencias vienen aprendizajes que nos hacen evolucionar como seres (…) también perdimos a un familiar en la casa, he perdido a varios amigos también este año, nunca había perdido a tanta gente en tan poco tiempo, pero todo hay que tratar de transformarlo y sacar el aprendizaje”.

Pese a los episodios tristes, Bárbara Mori confía en que el futuro se vislumbre más alegre y con oportunidades para seguir impulsando su carrera que, a la par de la actuación, también comienza a prepararse para debutar con su ópera prima como guionista, productora y directora.

“Terminé el guion en la pandemia, se me dio mucho la creatividad. Lo quiero dirigir el año que entra, escribí y desarrollé proyectos. Me di cuenta de lo importante que es desarrollar proyectos que tengan algo que decir, que no sean solo entretenimiento, sino que tengan un mensaje, que toquen fibras, que los seres humanos generen empatía”.

Previo a revelar los proyectos que le dan la bienvenida al 2021, Bárbara Mori hará un recuento por su trayectoria en el episodio especial de “TAP, taller de actores profesionales”, producción encabezada por Óscar Uriel, en donde la actriz recordará los momentos y retos que la han posicionado como una de las intérpretes más destacadas de México.

“Es algo padrísimo, a Óscar lo conozco de hace años y recuerdo que cuando empecé a salir a fiestas ahí lo conocí, nos hicimos muy buenos amigos, es una persona a la que quiero muchísimo y no había tenido la oportunidad de estar en su programa. Platicamos padrísimo, como si nos hubiéramos ido a tomar un café para hacer una remembranza de mis pasos, de lo que he hecho para lograr estar donde estoy, de las decisiones que he tomado en mi vida personal y en mi carrera, fue una conversación muy bonita”.

Nuevos aires

Poco a poco, Bárbara Mori retoma sus proyectos y hace dos meses concluyó en Baja California la filmación de “Tú eres mi problema”, la nueva película de Álvaro Curiel: “Filmé con él y fue maravilloso, y con Santiago Barajas, quien hace de mi hijo y es un súper actor; la pasamos muy bien a pesar de todo lo que está pasando, sacamos esta película adelante”.

Bárbara señala que el primer paso de “Más fuerte que el miedo”, la que será su ópera prima, ya está lista para empezar a buscar fondos que permitan iniciar el rodaje y revela que de momento su punto de partida son dos niñas que llevarán el protagonismo de esta historia con guiños muy particulares sobre la infancia y el crecimiento.

“Las protagonistas son dos niñas pequeñitas y a partir de ellas buscaré al resto del elenco, estoy armando carpetas y ojalá se pueda filmar a finales del año que entra”.

Bárbara destaca que a la espera de que se marquen los nuevos lineamientos de apoyo al cine mexicano, contempla en participar por recursos en las convocatorias pertinentes; sin embargo, expresa su sentir ante los cambios que en los últimos meses la cinematografía nacional ha experimentado y recalca que el apoyo a la cultura es un pilar que no debe desaparecer.

“Estoy reuniendo la carpeta y todo lo necesario para ver si me apoyan, pero independientemente si logro el apoyo o no, me parece súper delicado que de pronto en el Gobierno se tomen decisiones como dejar de apoyar a la cultura en México. Creo que la cultura es parte de nuestra educación y ésta es importante para desarrollar seres humanos que tomen decisiones distintas a las que están tomando el día de hoy”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Bárbara Mori en TAP de Canal 11 este sábado 12 de diciembre a las 20:00 horas.

