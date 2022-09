Bad Bunny es el gran favorito de los Premios Billboard latino

La revista Billboard ultima este miércoles los detalles de la gala de premios en la que reconocerá a lo más destacado de la música latina, una gala que se celebrará en Miami y en la que el puertorriqueño Bad Bunny es el gran favorito al sumar 23 nominaciones. Los Premios Billboard de la Música Latina 2022 se desarrollarán el jueves en el Watsco Center, con los mexicanos Kate Del Castillo y Jaime Camil como conductores, tal como estaba previsto y tras eludir el sur de Florida el impacto directo del huracán Ian, que se espera toque tierra en el transcurso de este miércoles en el suroeste de este estado.

El boricua, que este año presentó el disco "Un verano sin ti", se erige como el protagonista de esta edición, en la que está presente en 13 categorías y aspira a llevarse los principales reconocimientos de la noche, entre ellos los premios a artista del año, canción del año y álbum del año. Bad Bunny goza de un año inmejorable en el que también sumó diez nominaciones en los premios Latin Grammy que se celebrarán en noviembre en Las Vegas, y colocó o durante once semanas (no consecutivas) su más reciente álbum, que es completamente en español, en lo alto de la lista Billboard 200, un ránking global que mide los discos más exitosos en EU. En los premios Billboard latinos, por detrás de él se ubica como segunda favorita la colombiana Karol G, con quince nominaciones, y luego el puertorriqueño Farruko, con once, y su compatriota Rauw Alejandro, que está presente en diez categorías.

Este año los premios responderán a 58 categorías diferentes que abarcan entre otros los principales géneros musicales en Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm o Regional Mexicano. Durante la ceremonia se hará entrega de premios especiales a la estadounidense Christina Aguilera, que recibirá el galardón Espíritu de Esperanza, y al español Raphael, en cuyas manos recaerá el premio Trayectoria Artística. El puertorriqueño José Feliciano será el primer recipiente del galardón Leyenda de Billboard Latino, mientras que sus compatriotas Chayanne y Nicky Jam serán reconocidos con los premios Ícono y Salón de la Fama, respectivamente.

Todos ellos actuarán en el transcurso de la gala, en la que artistas como Becky G, Natti Nathasha, Rauw Alejandro, Gilberto Santa Rosa y la Banda MS de Sergio Lizárraga serán algunos de los que presentarán premios, según la organización. Los preparativos y ensayos de los números musicales programados en esta ceremonia, que será transmitida en vivo por la cadena Telemundo y por Telemundo Internacional para Latinoamérica y el Caribe, se han desarrollado con normalidad en los últimos días, en paralelo a la Semana de la Música Latina de Billboard que se desarrolla en el Faena Forum de Miami Beach.

Esta serie de conferencias, paneles y presentaciones exclusivas iniciada el pasado 26 de septiembre y que se extenderá hasta el 1 de octubre, en el marco de los premios, ha permitido ofrecer una radiografía de la música en español, "la segunda más consumida en el mundo" actualmente, como declaró a Efe Leila Cobo, máxima ejecutiva de Billboard Latino. Durante ese evento, Hans Schafer, vicepresidente sénior de "global touring" en Live Nation, aludió a modo de ejemplo al exitoso reencuentro de Los Bukis el año pasado con el tour "Una historia cantada", del que vendieron un total de 55 millones de billetes y fue la segunda gira más exitosa de ese año.

Christina Aguilera, Chayanne, Maluma, Camilo, Wisin y Yandel, Romeo Santos y Mariah Angeliq son algunas de las estrellas que han acudido esta semana el Faena Forum con el fin de repasar sus trayectorias durante un evento cuyo aforo está casi completo, aún a pesar del mal tiempo registrado en el sur de Florida.