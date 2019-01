Backstreet Boys comparte video de "No place"

La banda estadounidense Backstreet Boys lanzó el video de "No place", que muestra la vida familiar de los integrantes de la agrupación, y el tema se desprende de su nuevo álbum "DNA", a estrenarse el próximo 25 de enero.

"Nuestras familias y el ejército de fans de BSB (nuestra familia extendida) significan el mundo para nosotros. No hay lugar como tú", externó la agrupación a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que el 2018 les enseñó muchas lecciones, pero sin duda, la más importante siempre será que sus seres queridos y sus seguidores serán el hogar al que siempre querrán regresar.

Además, los integrantes de la agrupación también mostraron su emoción por revelar un poco de su vida en "No place". "Estoy emocionado por compartir un pequeño vistazo de mi vida en casa con mi hermosa familia", escribió Nick Carter en su cuenta de Twitter.

"No place" retrata la vida familiar de Backstreet Boys, a través de imágenes que muestran cenas, paseos, fogatas, juegos y pláticas al lado de sus hijos, entre otras.

Por su lado, los integrantes Howie, A.J McLean y Brian Littrell expresaron que no hay mejor lugar que estar en casa, el tiempo es valioso y se sienten muy felices de poder disfrutar al lado de sus familias.

Backstreet Boys se encuentran en medio de los preparativos de su gira 2019, que dará inicio el próximo 6 de febrero en Las Vegas, Nevada. El tour recorrerá algunas ciudades de Estados Unidos, Europa y Canadá.

"DNA" será el noveno álbum de estudio de la banda, tras el lanzamiento de "In a world like this" en 2013. "No place" ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.

JM