El filme épico de la Primera Guerra Mundial de Netflix "Sin novedad en el frente" se llevó el premio a mejor película, además de otros seis galardones durante la ceremonia de los BAFTA celebrada este domingo en Londres.

También se llevó los premios de mejor guión adaptado, mejor película de lengua no inglesa y mejor director para Edward Berger, entre otros.

Con sus siete premios, la película de Netflix batió el récord de los BAFTA a la mayor cantidad de premios que recibe un filme de habla no inglesa.

Lista completa de ganadores y nominados

Mejor película: "Sin novedad en el frente" (All Quiet on the Western Front)

"Sin novedad en el frente" (All Quiet on the Western Front) Mejor película británica : "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin)

: "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin) Mejor actriz : Cate Blanchett ("Tár")

: Cate Blanchett ("Tár") Mejor actor : Austin Butler ("Elvis")

: Austin Butler ("Elvis") Mejor actriz de reparto : Kerry Condon ( "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla")

: Kerry Condon ( "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla") Mejor actor de reparto : Barry Keoghan ( "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla")

: Barry Keoghan ( "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla") Mejor director: Edward Berger ("Sin novedad en el frente")

Edward Berger ("Sin novedad en el frente") Revelación británica (de un escritor, director o productor): "Aftersun" (Charlotte Wells)

"Aftersun" (Charlotte Wells) Mejor película de habla no inglesa: "Sin novedad en el frente"

"Sin novedad en el frente" Mejor documental: "Navalny" (Daniel Roher)

"Navalny" (Daniel Roher) Mejor película animada: "Pinocchio" (Guillermo del Toro)

"Pinocchio" (Guillermo del Toro) Mejor guión original: "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla"

"Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla" Mejor guión adaptado: "Sin novedad en el frente"

"Sin novedad en el frente" Mejor banda sonora: "Sin novedad en el frente"

"Sin novedad en el frente" Mejor casting: "Elvis"

"Elvis" Mejor cinematografía: "Sin novedad en el frente"

"Sin novedad en el frente" Mejor diseño de vestuario: "Elvis"

"Elvis" Mejor edición: "Todo a la vez en todas partes" (España) y "Todo en todas partes al mismo tiempo" en América Latina (Everything Everywhere All At Once)

"Todo a la vez en todas partes" (España) y "Todo en todas partes al mismo tiempo" en América Latina (Everything Everywhere All At Once) Mejor diseño de producción: "Babylon"

"Babylon" Mejor estrella emergente (votado por el público): Emma Mackey

Emma Mackey Mejor maquillaje y peinado: "Elvis"

"Elvis" Mejor sonido: "Sin novedad en el frente"

"Sin novedad en el frente" Mejor efectos visuales especiales: "Avatar: El camino del agua" o "Avatar: El sentido del agua" (Avatar: The Way of Water)

"Avatar: El camino del agua" o "Avatar: El sentido del agua" (Avatar: The Way of Water) Mejor cortometraje británico :An Irish Goodbye

:An Irish Goodbye Mejor cortometraje británico animado: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Irlanda por los británicos

The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla) estuvo entre los otros grandes ganadores de la noche.

Los actores irlandeses Kerry Condon y Barry Keoghan ganaron como mejor actriz y actor de reparto, mientras que la película fue elegida filme británico del año.

Keoghan, quien nació en Dublin, le dedicó su Bafta a los niños de la misma área en la que creció. GETTY IMAGES

El director Martin McDonagh dijo: "Hacer una película tan triste no debería haber sido tan divertido, pero lo fue gracias [al elenco]".

Barry Keoghan, nacido en Dublín, dedicó su premio de actor de reparto a "los niños del área de donde vengo que sueñan con ser algo".

En su discurso de aceptación, Kerry Condon le dijo a McDonagh: "Gracias por todos los papeles que me has dado a lo largo de mi carrera. Me hacen sentir muy orgullosa de ser una mujer irlandesa".

Elvis, otro vencedor

Austin Butler le agradeció a la familia de Elvis Presley por haberlo apoyado en su interpretación. GETTY IMAGES

La película biográfica de Elvis Presley de Baz Luhrmann fue otra gran ganadora, llevándose a casa cuatro premios: mejor casting, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, y mejor actor principal.

Austin Butler, quien interpreta al legendario cantante, dijo en su discurso de aceptación: "Esto es verdaderamente extraordinario. Para mis compañeros nominados, estoy asombrado de ustedes. Estoy muy agradecido por todos estos momentos que hemos podido pasar juntos."

Añadió: "Quiero agradecer a la familia Presley, no puedo agradecerles lo suficiente por su amor. Espero haberlos hecho sentir orgullosos".

La hija de Elvis, Lisa Marie Presley, falleció el mes pasado, poco después de que la película triunfara en los Globos de Oro.

Cate Blanchett fue nombrada mejor actriz por su actuación en Tar, en la que interpreta a una directora de orquesta..

"Estas notables actuaciones rompen el mito de que la experiencia de las mujeres es monolítica", dijo en su discurso de aceptación.

Sorpresas

Carey Mulligan fue anunciada incorrectamente como la ganadora de la mejor actriz de reparto antes de que se corrigiera a Condon.

El actor sordo Troy Kotsur, quien ganó un Bafta el año pasado por Coda, estaba anunciando al ganador usando lenguaje de señas y un intérprete cuando ocurrió la confusión. El error fue editado de la transmisión posterior en BBC One.

Everything Everywhere All At Once (Todo al mismo tiempo en todas partes), una de las que más sonaba para ganar en los Oscar, apenas se llevó el premio de mejor montaje mientras que Pinocchio de Guillermo del Toro se llevó mejor largometraje animado y Aftersun, mejor debut británico del año.

Navalny ganó el premio al mejor documental, y la productora Odessa Rae aprovechó su discurso de aceptación para rendir homenaje al periodista de investigación Christo Grozev, quién no pudo estar en la ceremonia debido a "un riesgo de seguridad pública".

Grozev, quien aparece en la película sobre el envenenamiento del crítico del Kremlin Alexei Navalny, dijo la semana pasada que la policía le había recomendado no asistir al evento.

