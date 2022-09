El próximo sábado 10 de septiembre en punto de las 21:00 horas en el escenario del Guanamor Teatro Studio, la banda mexicana de rock La Barranca, comandada por el vocalista José Manuel Aguilera, se presentará en concierto para celebrar 27 años de trayectoria musical. La alineación vuelve a los escenarios después de la pausa que dejó la pandemia en el mundo del entretenimiento.

“Queremos hacer un recorrido por el repertorio de la banda, que trate de pasar por todas las etapas en las que ha estado La Barranca, pero que también muestre música del presente y que de alguna manera vislumbre el futuro, esa es la idea, además de celebrarlo con amigos”, comparte José Manuel Aguilera en entrevista para EL INFORMADOR.

“Entre la niebla” es el disco más reciente de La Barranca, material de 10 canciones publicado en el 2020, justamente en el apogeo de la pandemia. Desde la década de los 90, esta agrupación ha dejado un sello importante en el rock en español, es una banda que sigue vigente en el gusto del público y que se apasiona por lo que hace. “A estas alturas no estamos muy al tanto de lo que están haciendo otras bandas colegas. Lo único que sé, es que hay música y bandas nuevas por todo el país y me gusta que sea así, que haya movimiento y actividad, porque eso quiere decir que de alguna manera se está renovando la música”.

Una relación estrecha con la gente

Septiembre es un mes donde La Barranca está desarrollando estos primeros conciertos a propósito de sus ya casi 30 años de carrera, “para nosotros es un gusto otra vez estar haciendo algo que naturalmente nos gusta y amamos hacer. Entonces, creo que los ensayos han tenido esa parte de reencontrarnos con el sonido de la banda y también hemos montado cosas nuevas en esta parte de reencuentro, pero también de descubrimiento”.

Sobre cuál ha sido la fórmula que le ha funcionado a La Barranca para seguir en el gusto del público, José Manuel Aguilera, resalta que no sabría decir cuál es la respuesta: “Lo que puedo decir es que en el caso de Guadalajara, tenemos una relación muy estrecha e intensa con el público, pero que no se dio gratuitamente, sino que es algo que hemos ido trabajando concierto a concierto, teniendo mucho respeto por este público (tapatío) que sabemos que es muy exigente. Y tratando que cada vez que vamos para allá, llevar un espectáculo nuevo para proponer cosas diferentes, siempre con respeto. Así que siento que hay una relación increíblemente intensa y emocional con la gente de Guadalajara”.

Y justamente es que en la Perla Tapatía tienen amigos entrañables entre el público y la comunidad de músicos. “Hay músicos en Guadalajara de altísimo nivel que siempre he admirado y reconocido”. Para él y la banda, además, la música es una pasión que no termina nunca, “pues quiero pensar eso, al menos en mi caso no solo prevalece, sino que me atrevo a decir que cada vez apreciamos más nuestra profesión de artistas dentro de la música y cada vez sentimos con más fuerza la pasión que la música genera en nosotros”.

No te lo pierdas

Momento de festejar

La Barranca celebra 27 años de trayectoria. Sábado 10 de septiembre a las 21:00 horas. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o en la taquilla del Auditorio Telmex. Acceso general, 840 pesos.

Con ganas de crear más música

Aguilera resalta que estarán trabajando en reediciones de sus discos en vinilo, “porque muchos de ellos surgieron en la época del formato del CD. Entonces, desde hace años estamos intentando actualizar el catálogo de La Barranca llevándolo a los vinilos, y este año no será la excepción, vamos a hacer una edición a título personal del álbum ‘Yendo al cine solo’ y también del primer disco de La Barranca que se llama ‘El fuego de la noche’”.

CT