El Foro Principal de las Fiestas de Octubre vibró con el sonido del regional gracias a las presentaciones de Mi Banda El Mexicano de Germán Román y Julio Preciado, quienes llenaron la noche de música y baile.

Antes de sus actuaciones, ambos artistas ofrecieron detalles sobre sus presentaciones y sus planes para el cierre del año. Germán Román se mostró emocionado por regresar a este importante escenario. “Estamos muy orgullosos de estar de nuevo en las fiestas, el año pasado las abrimos junto con Lupillo Rivera, con quien estamos trabajando en una colaboración. ¡Imagínense ‘La Bota’ interpretada por Lupillo!”, comentó el líder de Mi Banda El Mexicano.

Germán recordó momentos significativos en su carrera, destacando uno en particular: “El año pasado tocamos en Morelia ante 65 mil personas, donde las autoridades nos dijeron que rompimos récord”. También expresó su gratitud hacia su fiel público: “Estamos agradecidos con todos, los que eran niños ahora son adultos y traen a sus hijos a nuestros shows. La canción ‘Ramito de Violetas’ salió hace 32 años, y cuando la lanzamos no imaginábamos el impacto internacional que tendría. Es de las más reproducidas en internet, y estamos muy agradecidos con las generaciones. Sin ellas, no haríamos nada”.

Por su parte, Julio Preciado confesó su desconfianza sobre su presentación en un lunes, debido a las responsabilidades laborales de muchos de sus seguidores al día siguiente. “Tenía mis dudas de presentarme en un lunes en las Fiestas de Octubre, muchos trabajan mañana. Me saqué la rifa del tigre, pero el tigre sacó las uñas y le agradezco a los asistentes. Quiero que haya una conexión de arriba hacia abajo y viceversa”, expresó con gratitud hacia el público.

Julio también recordó con cariño sus últimas presentaciones en Guadalajara, tanto en Santa María Tequepexpan como en el Auditorio Telmex, donde fue recibido con gran afecto. Enfatizó, además, su conexión especial con las Fiestas de Octubre, ya que fue en este escenario donde comenzó a gestarse su reencuentro con la Banda El Recodo hace cuatro años.

A las 20:20 horas, Mi Banda El Mexicano de Germán Román saltó al escenario, luciendo botas y sombreros, y encendiendo al público que ya llenaba el 80% del recinto. El vocalista apareció vestido de negro con brillos y una bufanda tricolor, acompañado por un grupo de bailarines y colaboraciones con Roberto Jr. y Pancho Uresti. Entre los temas más aclamados estuvieron: “La Bota”, “Mambo Lupita” y “El Sinaloense”, aunque la ausencia de “Ramito de Violetas” provocó algunas quejas entre los asistentes, quienes, no obstante, bailaron sin descanso durante todo el show.

“¡Qué viva la quebradita!”, exclamó el vocalista al público, animando a la multitud a seguir disfrutando de la noche.

A las 21:00 horas, un video repasó la trayectoria de Julio Preciado, desde sus inicios con La Banda El Limón hasta su etapa con El Recodo y su carrera como solista. El público, que para ese momento ya había llenado el recinto, estalló en un grito al unísono cuando Preciado apareció en escena.

El cantante inició su presentación con éxitos como: “Como el primer día”, “Mi eterno amor secreto” y “Seis pies abajo”. Entre canción y canción, Julio bromeó con el público: “Hoy, en San Lunes, gracias por venir. Dios se los pague con muchos hijos y, a los que ya no pueden, con mucha salud”, arrancando risas y aplausos de los presentes. Posteriormente, llevó al público en un viaje a sus años con la Banda El Recodo interpretando “La Quebradora”, con la cual la audiencia no dudó en moverse al ritmo de la tambora.

