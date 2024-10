A partir del día de hoy, y a través del canal de televisión Cartoon Network, los televidentes pueden disfrutar de la quinta temporada de la serie animada “Hermano de Jorel”, que se transmite de lunes a viernes, a las 17:00 horas. Cabe señalar que esta producción brasileña está cumpliendo una década desde su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los contenidos de mayor duración del canal.

La quinta temporada tendrá 23 episodios nuevos: 11 se estrenarán en octubre y 12, en 2025. Esta serie es una coproducción de Cartoon Network y Copa Studio, creada por Juliano Enrico con quien EL INFORMADOR conversó para conocer más detalles del proyecto.

“Estamos muy orgullosos y emocionados de compartir esta nueva temporada de ‘Hermano de Jorel’. Estamos al aire desde 2014 y eso ha sido un gran desafío. Es increíble seguir divirtiéndonos haciendo el programa y ver a muchas generaciones crecer con nuestros personajes. En el programa tenemos personajes mayores, adolescentes, adultos y muchos que son niños pequeños, así que se dan conflictos realmente humanos y una conexión interesante con todos ellos. Eso es lo que nos mantiene todavía haciendo el programa. Estamos realmente felices de estar en la quinta temporada y de celebrar 10 años, así como de pensar en el futuro todo el tiempo”.

Con aventuras divertidas, chistes visuales y números musicales, “Hermano de Jorel” explorará el misterioso mundo de la preadolescencia. Hará nuevos mejores amigos, pero también enemigos. Será gimnasta, un niño-sirena, el director de una nueva empresa startup, un artista visual, el manager de una gira de una banda de rock, un revolucionario con un calcetín brillante, el padre de una mascota, el encargado de llevar y recoger a sus abuelas en la sensacional “Escuela de Mayores” y seguirá extrañando a su perrito “Tosh”.

En cuanto a que esta serie sea un icono de la televisión brasileña, habla el productor Zé Brandao: “Es increíble ser un icono en Brasil. Somos un país tan grande y a veces tenemos aspectos de nuestra cultura que no encajan en diferentes partes del país. A veces, algunos tipos de música no funcionan de la misma manera en el sur y el noreste. Pero es maravilloso ver que ‘Hermano de Jorel’ es realmente para todo el país. Siempre estamos hablando con el mundo (para llegar a nuevas audiencias). Pero los brasileños realmente están orgullosos de la serie. Es muy agradable porque a veces queremos tener invitados en el programa, personajes de diferentes estilos musicales o actores. Y de verdad es muy fácil hacer que vengan porque conocen la serie y les gusta. Es realmente una bendición ser conocidos, respetados y queridos en un país tan grande como Brasil”. Además, expresa Juliano que siempre están tratando de expandir el universo y crear nuevos personajes, “pero al mismo tiempo, estamos recuperando algo del amor de los personajes de la primera temporada. Siempre estamos pensando en nuevas historias y en hacer un intercambio con diferentes artistas de otros países. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Alexis Moyano de Argentina, también trabajamos con un cantante de Argentina, Boom Boom Kid”.

En ese sentido, expresa que siempre están pensando en episodios en los que puedan conectar más y no hacer aventuras y referencias brasileñas para que todos alrededor del mundo se identifiquen y conecten con los personajes. “Vemos a este programa como un contenido para el mundo. No es un programa para un público específico, pero sí nos encanta hablar de cosas que experimentamos como latinoamericanos. Nos encanta hacer bromas sobre los héroes estadounidenses. Al mismo tiempo, nos encanta traer música brasileña y latina con la actitud del rock and roll. Es una mezcla de muchas referencias culturales pop. Creo que esa es la diferencia con otros programas. ‘Hermano de Jorel’ es una serie única por la forma en que nos reímos y los fragmentos de diálogo donde decimos cosas que a veces sólo tienen sentido para nosotros, pero para otros países, es excéntrico”.

