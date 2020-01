Atrapada por la realidad aumentada

La actriz Adriana Louvier cerró el 2019 con el estreno de “Mint: haz lo que desees”, serie disponible en la plataforma Blim. La trama de “Mint” presenta una temática tecnológica con un grupo de jóvenes que desarrollan un casco para acceder a la realidad aumentada.

Sobre su trabajo en la serie, Adriana platicó: “Es un proyecto que ya se hizo hace mucho tiempo, pensando en esta ola de proyectos que se hicieron con cineastas y diferentes grupos de actores. Una de las principales razones por las que me llamó mucho la atención, es que se trata de una serie que habla de la realidad aumentada. En México, hasta donde sé, no hay otra serie que hable de eso”.

Otro factor para que se uniera a la serie fueron los productores (Jorge Aragón y Candy Alvarado), con quienes deseó colaborar, y los compañeros actores: “El elenco confirmado en ese momento me pareció bueno, todos son actores muy talentosos, actrices como Dolores Heredia, que es una de las mejores del país”. Kristyan Ferrer, Ari Telch y Natasha Dupeyron son otros actores en “Mint”.

Aunque por los llamados no siempre coincidió con los colegas. “En este tipo de formatos lo que sucede es que no estamos juntos todo el tiempo. Muchas veces se divide por set, a veces es todo un día de llamado, a veces es otro set donde no hay llamado para unos actores. La pasamos superbién, fueron tres meses de trabajo”.

La historia de “Mint” concluye con los capítulos grabados, por eso “no creo que haya segunda temporada, se pensó con la idea de la posibilidad, pero está terminado para que el televidente que lo vea logre tener una historia completa”.

De su papel, Louvier dijo: “Mi personaje es una CEO de una empresa, es la dueña del casco de realidad aumentada, está a cargo de este grupo de jóvenes que está creando este casco. Es una ejecutiva con las características de alguien que se dedica a eso, con un tono donde de pronto se juega mucho en la comedia”.

Como actriz, interpretar un papel así le da la oportunidad de expandir su registro, igualmente al ser una serie: “Uno como actor tiene que tratar de ser versátil y saber dónde se está. En teatro hay que tener ciertos registros, en televisión abierta otros, o en una producción con un lenguaje cinematográfico donde todo se vuelve más íntimo”.

Serie hecha principalmente para los jóvenes

Para Adriana, trabajar en una serie producida para una plataforma de streaming fue positivo: “Este formato está hecho justo con este híbrido que de pronto es lo que últimamente en México hemos visto más, pero está bajo un formato y una fotografía cinematográfica. Es un proyecto dedicado y hecho para un público adolescente y joven, pero creo que también las personas mayores lo pueden disfrutar”.

Otros proyectos

Tras el estreno de “Mint”, Adriana tiene más novedades para 2020: “Este año se estrena una película, ‘Animales humanos’, producida por Lemon Films, es una película de suspenso”. En cuanto a trabajos por realizar, Adriana afirmó que hay un par de proyectos pendientes: otra película y una serie. A propósito del cine, Louvier comentó su percepción de la industria mexicana: “Desde hace tiempo tenemos la posibilidad de encontrar en la cartelera diferentes géneros, que el espectador tenga la oportunidad de escoger entre varias películas. No solo para el público, para todos los que trabajamos en el área es algo importantísimo: es fuente de trabajo, fuentes creativas, y está la posibilidad de que conozcan diferentes realidades del país en otros países”.

JL