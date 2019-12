Atacan a Netflix por retratar a Jesús gay

El edificio de la compañía que produjo la controversial cinta "La primera tentación de Cristo", en la que Jesús es retratado en una relación gay, sufrió un ataque con bombas "molotov".

La casa productora Netflix dio a conocer que los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de diciembre, en víspera de la Navidad. El guardia de seguridad logró controlar el “principio del incendio” que se originó, sin que resultara herido, “aun cuando la acción puso en peligro varias vidas inocentes en la empresa y en la calle”.

“Porta dos Fundos condena cualquier acto de violencia y ha puesto a disposición de las autoridades las imágenes de las cámaras de seguridad y espera que los responsables de los ataques sean encontrados y castigados”, indicó en sus redes sociales.

La casa productora dijo que continuarán más unidos, más fuertes, más inspirados y “seguros de que el país sobrevivirá a esta tormenta de odio y el amor prevalecerá junto con la libertad de expresión”.

El programa especial de Navidad, “La primera tentación de Cristo”, creado por el grupo humorístico brasileño de YouTube Porta dos Fundos, se estrenó en Netflix el 3 de diciembre, en el que Jesús vuelve a casa a los 30 años con un invitado especial: su novio Orlando, al cual quiere presentar a su familia.

Así como @NetflixFilm @NetflixLAT le ofreció a la comunidad creyente en Jesús "Los Dos Papas", ahora a la comunidad no religiosa y abierta al arte del Siglo XXI le ofrece "La Primera Tentación de Cristo". La diferencia, el fanatismo violento del primer grupo. #cancelonetflix — Ángel Arce Ortíz (@AngelArceComPol) December 26, 2019

Los "ofendidos" por 'La Primera Tentación de Cristo' lograron que la película sea tendencia, quieren que se retire, pero le hacen publicidad.



Leer los comentarios religiosos en el #ChauNetflix ha sido divertidísimo.



Me dieron ganas de ver la película.https://t.co/1pUHM3Q4tv — Jonas (@Jonsick) December 19, 2019

Debido a su contenido, más de millones de personas firmaron una petición en la plataforma charge.org para pedir que se diera de baja del catálogo. “Es sorprendente que Netflix tenga cero respeto o consideración por aquellos que profesan la fe cristiana. Esto está lejos de ser gracioso, es irrespetuoso y altamente ofensivo hacia la figura de Jesucristo”, dice el texto.

El cofundador de Porta dos Fundos, Fábio Porchat, dijo a la revista Variety que “el filme no incita a la violencia ni dice a la gente que no deben creer en Dios. Netflix apoya la libertad de expresión” y no han sugerido que lo elimine de la plataforma.

AC