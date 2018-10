Así vive la familia de Adal Ramones nuevo embarazo

Adal Ramones y Karla de la Mora se convertirán en padres en abril, por lo que el conductor ya le ha dado la noticia a sus hijos mayores Paola y Diego, quienes aseguró han tomado las cosas con mucha felicidad porque se cumple su sueño de tener un hermanito.

"Paola no sé si está embelesada o no sé, me dice 'papá voy a cargar un hermano o hermana teniendo yo 18 años'. Paola y Diego se llevan la misma edad que Diego y el bebé (nueve años), Karla me decía que no voy a dejar de pagar escuelas nunca".

La futura mamá confesó que ella quisiera tener un varón, para que Diego tuviera un compañero de juegos, además de que en su familia sólo son ella y su hermana, por lo que haría muy feliz a su papá la llegada de un nieto.

Adal compartió que su esposa Karla no le dio la noticia hasta que su médico confirmó el embarazo, entonces organizó una sesión de fotos en su casa, entonces la fotógrafa le pidió que en pizarrones individuales escribieran las cualidades de su pareja. "Nos ponen de espaldas y me dicen, 'tú Adal enseñas primero el de Karla', lo muestro y Karla diciéndome que qué lindo, nos ponen de espaldas de nuevo, volteamos y en su pizarrón estaba escrito '¡vas a ser papá!' Si lloro porque expulsan a alguien del reality, esta no fue la excepción; estoy muy contento".

Karla se encuentra aproximadamente entre las 12 y 16 semanas de gestación, pero ha confesado que se siente perfectamente bien y no está preocupada por estar en la "etapa de riesgo" del embarazo: "peligro siempre hay, Dios tiene el control de todo, la noticia se la di a Adal casi luego, luego. Necesitaba el apoyo de mi pareja, es algo que nunca había experimentado, el llegar a ser mamá, entonces lo he traído en la loca al pobre".

El conductor explicó que en cada momento su esposa le pregunta cosas, o cuando siente algo extraño como picazón de inmediato corre a preguntarle si es normal y que lo único que atina decirle es que no sabe, porque si bien ya es padre de dos hijos no los gestó en su vientre, pero esto le ha hecho divertida la situación. Eso sí, es un experto en cambiar pañales y es de los padres que por muy tarde o cansado que lleguen de trabajar, siempre están dispuestos ayudar en la noche si el bebé despierta o llora.

