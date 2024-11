Paul McCrtney: Encendió la noche con su concierto en CDMX

El pasado 12 de noviembre a las 21:00 hrs., el exintegrante de los Beatles, de 82 años, abrió telón en CDMX como parte de su ‘Got Back Tour’ , después de un año de su última visita. La sede fue el estadio GNP Seguros. Se trata de su primera fecha en México ; la próxima será el 14 de noviembre en el mismo lugar y el 17 de noviembre en el Festival Corona Capital.

Miles de fans disfrutaron del espectáculo, y una nostalgia se desbordó al escuchar los clásicos del artista, que, sin importar la edad de los presentes, conmocionó a los asistentes, quienes han escuchado su música generación tras generación. Paul saludó a sus fans con la frase “¿Qué onda, chilangos?”, lo cual causó risas en el público.

Al iniciar el concierto, Paul McCartney abrió con la canción “Can’t Buy Me Love” y luego continuó con “Junior’s Farm”, de su etapa en The Wings. Entre sus grandes éxitos que tocó se encuentran “Drive My Car”, “Got to Get You Into My Life” y “Come On to Me”.

Paul McCartney trajo consigo grandes sorpresas

Entre todas las sorpresas que trajo el artista, McCrtney preparó un ejército de drones que adornaron el cielo nocturno, formando diversas figuras, entre ellas corazones y luces deslumbrantes que parecían una bella lluvia de estrellas.

“Now and Then” sonó, considerada como el último sencillo de The Beatles, estrenado en 2023 . Este suceso emocionó a los fanáticos, quienes no pudieron evitar que brotaran lágrimas de sus ojos.