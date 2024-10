Así fue como Ángela provocó los celos de su hermana por la canción de Pepe Aguilar

El cantante Pepe Aguilar recientemente lanzó su canción "Cuídamela bien", la cual consideró se trata de un tema que cualquier padre le puede dedicar a la hija que se está por casarse.

El intérprete de “Por mujeres cómo tu” decidió cantar su último exito pensando en la historia de su hija menor Ángela Aguilar, quien hace un par de meses se casó con el también cantante Christian Nodal, el emotivo y hasta polémico tema provocó los celos de Aneliz, la hija mayor de Pepe.

Recordemos que en un principio Pepe Aguilar se mantuvo silencioso con la sorpresiva relación de su hija con el intérprete de “No te contaron mal”, sin embargo, tras el matrimonio, Don Pepe decidió presentar este tema dedicado a su hija y a su yerno, quien confiesa le cae muy bien y lo admira artísticamente, aunque admite que el anuncio de la boda sí lo tomó por sorpresa.

En entrevista con "Despierta América" detalló que Ángela y Christian son una pareja "muy cursi", más que él y su esposa Aneliz y más que sus padres, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes tienen una historia de amor que Ángela deseaba repetir.

Pepe recordó que entre lágrimas fue como su hija le comunicó a él y a su esposa los planes de boda con Christian, algo a lo que él no se opuso, pues dice, él no es su dueño y no le queda más que desearles felicidad y que su relación perdure.

En esa charla que Pepe tuvo con "Despierta América, reveló que la canción "Cuídamela bien" le trajo un problema en el que no pensó, los celos de su hija mayor Aneliz, quien no es tan mediática como Ángela, pero que está detrás del éxito de la dinastía Aguilar.

En una de las partes de la canción es: "Cuídamela bien, aquí donde me ven, botella tras botella no me siento bien, pues nada pendejo le quitaste al viejo la mejor mujer, y que suerte que ahora está contigo", algo que provocó que Aneliz le reclamara a su papá.

"Ahora su hermana se puso celosa con la canción, lo que menos pensé en la méndiga vida, me dijo (Aneliz) oye, ¿cómo que 'te llevaste a la mejor mujer', y yo qué fregados?, dije 'mother'; yo no la compuse hombre, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete, a ti te amo igual" , recordó Pepe.

Pepe Aguilar confesó que está dejando vivir en paz a su hija Ángela y a su yerno Christian porque él quiere vivir su vida en paz.

"El respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes", bromeó.

