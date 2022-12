Así celebran los famosos la Navidad

Este 25 de diciembre que se celebra la Navidad, los famosos han publicado en redes sociales, sobre todo en Instagram, como vivieron la Nochebuena y las primera horas de la Navidad. Así hubo también quienes dieron mensajes de agradecimiento y fraternidad.

Por ejemplo, Yuri, quien se recupera del COVID habló del nacimiento de Jesús. Ella es cristiana y es muy profesa de su religión, además agradeció el sentirse mejor de salud, después de volverse a contagiar del virus.

Por su parte, Lorena Herrera deseó Feliz Navidad y pidió que quienes se hayan alejado de sus seres queridos, los busquen y propicien de nuevo los lazos afectivos.

“Que el espíritu de la Navidad, ese que es dar y compartir, pero no cosas materiales, si no dar y compartir amor, armonía, alegría, compañía, entendimiento, perdón, aceptar a los otros tal cual son, etc., no solo sea un día, sino que permanezca cada día del año! #feliznavidad #felizsabado Gracias por existir y Gracias por un año más de estar aquí!”.

En tanto, Carlos Rivera, también deseó Feliz Navidad a sus seguidores, “que Dios llegue a sus hogares y les cumpla todos sus decesos del corazón”.

Los Beckham también celebraron en familia la Navidad, muy cómodos con pijama, y Victoria lamentó que su hijo mayor, Brooklyn Joseph Peltz-Beckham, recién casado, no haya podido acompañarlos.

Paty Cantú posó junto a su piano para ofrecer palabras de amor y agradecimiento a su público:

“Deseo de corazón que esta noche la compartan con quiénes aman y se dejan amar. En salud, abundancia y agradecimiento. Ya sea que estemos cerca o estemos lejos, que nuestras vidas se conecten siempre a través de un hilo de historias de cariño, crecimiento y amor. Dios los bendiga! Más allá de los regalos, el regalo más grande es el tiempo y la consciencia de que cada experiencia y persona que amamos nos vuelve valiosos e infinitos”.

Laura Pausini publicó divertidas fotos en familia y Gloria Trevi también compartió mediante videos, su reunión familiar y los platillos que preparó. Así también la icónica Iris Apfel, deseó una Feliz Navidad,“¡Los días más felices para ti y los tuyos!”.

MS